PUMA Aktie
Marktkap. 2,31 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 20 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Konkret drohten den Sportartikelherstellern Adidas, Nike und Puma zunehmende konjunkturelle Risiken in Nordamerika, schrieb Piral Dadhania in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Für Puma reduzierte er in Erwartung von Einmalkosten und höheren Betriebskosten seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebit) für 2026./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 20:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PUMA SE
Zusammenfassung: PUMA Sector Perform
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
18,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
16,36 €
|Abst. Kursziel*:
9,99%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
16,35 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,09%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,84 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|08:06
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|03.11.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:06
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|03.11.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|PUMA Halten
|DZ BANK
|03.11.25
|PUMA Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.