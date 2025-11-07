DAX 23.960 +1,7%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.390 +0,1%Top 10 Crypto 14,29 -2,6%Nas 23.527 +2,3%Bitcoin 90.673 -1,1%Euro 1,1561 +0,0%Öl 63,67 -0,6%Gold 4.135 +0,5%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX weiter erholt -- Börsen in Fernost überwiegend tiefer -- Plug Power mit höherem Umsatz -- Beyond Meat weitet Verlust aus -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
PUMA Aktie

Marktkap. 2,31 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN wurde kopiert
WKN 696960

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0006969603

Symbol wurde kopiert
Symbol PMMAF

PUMA SE Sector Perform

08:06 Uhr
PUMA SE Sector Perform
PUMA SE
16,35 EUR -0,01 EUR -0,03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 20 auf 18 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Konkret drohten den Sportartikelherstellern Adidas, Nike und Puma zunehmende konjunkturelle Risiken in Nordamerika, schrieb Piral Dadhania in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Für Puma reduzierte er in Erwartung von Einmalkosten und höheren Betriebskosten seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebit) für 2026./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 20:07 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE

Zusammenfassung: PUMA Sector Perform

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
18,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
16,36 €		 Abst. Kursziel*:
9,99%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
16,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,09%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,84 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

