Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: DELIVERY HERO, HUGO BOSS und PUMA
US-Politik wird berechenbarer.
Werte in diesem Artikel
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Delivery Hero, HUGO BOSS und PUMA. Für mehr Details, hört doch mal rein.
Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!
Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.
Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Delivery Hero News
Bildquellen: finanzen.net
Nachrichten zu Delivery Hero
Analysen zu Delivery Hero
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:46
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|11:56
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|09.12.2025
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.2025
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.2025
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:46
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|09.12.2025
|Delivery Hero Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.2025
|Delivery Hero Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.12.2025
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.2025
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:56
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.2025
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.2025
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.2025
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.2025
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.06.2022
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.2022
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.2019
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.2018
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen