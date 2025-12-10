DAX24.044 -0,5%Est505.704 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,53 -2,6%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.051 -0,9%Euro1,1639 +0,1%Öl61,73 -0,6%Gold4.201 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, VW, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: DELIVERY HERO, HUGO BOSS und  PUMA Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: DELIVERY HERO, HUGO BOSS und  PUMA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben.
Podcast

Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: DELIVERY HERO, HUGO BOSS und  PUMA

10.12.25 14:54 Uhr
Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: DELIVERY HERO, HUGO BOSS und  PUMA | finanzen.net

US-Politik wird berechenbarer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delivery Hero
21,93 EUR 1,21 EUR 5,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
HUGO BOSS AG
34,89 EUR -0,35 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
20,12 EUR -0,59 EUR -2,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Delivery Hero, HUGO BOSS und PUMA. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Delivery Hero

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delivery Hero

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: finanzen.net

Nachrichten zu Delivery Hero

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
13:46Delivery Hero OverweightBarclays Capital
11:56Delivery Hero NeutralCitigroup Corp.
09.12.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
09.12.2025Delivery Hero BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:46Delivery Hero OverweightBarclays Capital
09.12.2025Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
09.12.2025Delivery Hero BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.2025Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.11.2025Delivery Hero OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
11:56Delivery Hero NeutralCitigroup Corp.
21.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
13.11.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Delivery Hero nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen