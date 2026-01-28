PUMA Aktie
Marktkap. 3,43 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma von 26,50 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards bezog nach der Beteiligung der chinesischen Fila-Mutter Anta Sports an den Herzogenaurachern nun eine "M&A-Komponente" in seine Bewertung mit ein, um ihren "strategischen Reiz" besser abzubilden. Die Konsolidierungswelle in der Sportartikelbranche gehe weiter, schrieb er am Mittwochabend./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: PUMA SE
Zusammenfassung: PUMA Buy
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
22,42 €
|Abst. Kursziel*:
24,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
22,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,67%
|
Analyst Name:
Richard Edwards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
|28.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|28.01.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.01.26
|PUMA Halten
|DZ BANK
|27.01.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|28.01.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.01.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.01.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
