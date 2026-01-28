DAX 24.566 -1,0%ESt50 5.967 +0,6%MSCI World 4.562 +0,2%Top 10 Crypto 11,40 -2,1%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.481 -1,3%Euro 1,1951 -0,1%Öl 70,58 +2,7%Gold 5.513 +1,8%
PUMA Aktie

22,28 EUR -1,18 EUR -5,03 %
STU
Marktkap. 3,43 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960

ISIN DE0006969603

Symbol PMMAF

Goldman Sachs Group Inc.

PUMA SE Buy

14:36 Uhr
PUMA SE Buy
PUMA SE
PUMA SE
22,28 EUR -1,18 EUR -5,03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Puma von 26,50 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Edwards bezog nach der Beteiligung der chinesischen Fila-Mutter Anta Sports an den Herzogenaurachern nun eine "M&A-Komponente" in seine Bewertung mit ein, um ihren "strategischen Reiz" besser abzubilden. Die Konsolidierungswelle in der Sportartikelbranche gehe weiter, schrieb er am Mittwochabend./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE

Zusammenfassung: PUMA Buy

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,42 €		 Abst. Kursziel*:
24,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,67%
Analyst Name:
Richard Edwards 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

