Deutsche Bank AG

Volvo AB (B) Hold

13:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 275 auf 290 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit den Schweden sei die Berichtssaison der Lkw-Bauer mit einer klaren Ergebnisüberraschung gestartet, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht auch gute Signale für andere Lkw-Werte./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

