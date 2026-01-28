Volvo (B) Aktie
Marktkap. 60,77 Mrd. EURKGV 17,46
WKN 855689
ISIN SE0000115446
Symbol VOLVF
Volvo AB (B) Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 275 auf 290 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit den Schweden sei die Berichtssaison der Lkw-Bauer mit einer klaren Ergebnisüberraschung gestartet, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht auch gute Signale für andere Lkw-Werte./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volvo (B) Hold
|Unternehmen:
Volvo AB (B)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
290,00 SEK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
323,70 SEK
|Abst. Kursziel*:
-10,41%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Nicolai Kempf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
318,83 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Volvo AB (B)
|13:21
|Volvo (B) Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Volvo (B) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|Volvo (B) Outperform
|RBC Capital Markets
|27.01.26
|Volvo (B) Buy
|Jefferies & Company Inc.
