Volvo (B) Aktie

Marktkap. 60,77 Mrd. EUR

KGV 17,46
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo von 275 auf 290 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit den Schweden sei die Berichtssaison der Lkw-Bauer mit einer klaren Ergebnisüberraschung gestartet, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht auch gute Signale für andere Lkw-Werte./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Hold

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
290,00 SEK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
323,70 SEK		 Abst. Kursziel*:
-10,41%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Nicolai Kempf 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
318,83 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

13:21 Volvo (B) Hold Deutsche Bank AG
08:21 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.01.26 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
28.01.26 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
27.01.26 Volvo (B) Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Volvo AB (B)

dpa-afx Maue Nachfrage Volvo-Aktie im Plus: Starkes Schlussquartal - Auftrieb in Nordamerika erwartet Volvo-Aktie im Plus: Starkes Schlussquartal - Auftrieb in Nordamerika erwartet
finanzen.net Volvo (B): Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
dpa-afx ROUNDUP: Lkw-Bauer Volvo überrascht und ist positiver für Nordamerika - Kursplus
finanzen.net Freundlicher Handel: NASDAQ Composite legt zum Handelsende zu
finanzen.net Freundlicher Handel: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag
finanzen.net NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mittags mit Kursplus
finanzen.net NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (B)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (B) von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Diese Elektroauto-Aktien haben sich 2025 mehr gelohnt als Tesla-Aktien
finanzen.net Börse New York in Rot: NASDAQ Composite notiert im Minus
PR Newswire Changes to the Volvo Group Executive Board and Renault Trucks management team
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
PR Newswire Volvo Group - the second quarter 2025
PR Newswire Volvo Group Receives EU Innovation Support for CarbonSmart Initiative
PR Newswire Volvo Construction Equipment acquires Swecon
PR Newswire Andrea Fuder, Chief Purchasing Officer at Volvo Group has tragically passed away
PR Newswire AB Volvo: The Foundation Assar Gabrielsson Prize recipients 2025 awarded
PR Newswire New number of votes in AB Volvo
