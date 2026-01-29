NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich leichter

DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,04 ±0,0%Nas23.510 -0,7%Bitcoin70.652 ±-0,0%Euro1,1876 -0,8%Öl70,67 -0,3%Gold4.882 -9,3%
DAX geht fester ins Wochenende -- US-Börsen geben nach -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, Rüstungsaktien, Tesla, adidas, ASTA Energy, Novo Nordisk, NVIDIA im Fokus
NASDAQ Composite-Marktbericht

30.01.26 20:02 Uhr
Am Freitagnachmittag ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Freitag tendiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,73 Prozent leichter bei 23.513,17 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,448 Prozent tiefer bei 23.578,96 Punkten, nach 23.685,12 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23.351,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23.662,25 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,068 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23.419,08 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 23.581,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19.681,75 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1,19 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23.988,26 Punkten. Bei 22.916,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Deckers Outdoor (+ 16,94 Prozent auf 116,82 USD), AXT (+ 16,79 Prozent auf 19,13 USD), Credit Acceptance (+ 9,47 Prozent auf 493,99 USD), SMC (+ 6,93 Prozent auf 413,80 USD) und Modine Manufacturing (+ 5,06 Prozent auf 185,66 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen KLA-Tencor (-13,87 Prozent auf 1.451,04 USD), Innodata (-12,03 Prozent auf 56,18 USD), Royal Gold (-11,04 Prozent auf 259,75 USD), Take Two (-10,09 Prozent auf 215,12 USD) und Corcept Therapeutics (-9,71 Prozent auf 40,28 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 23.583.558 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,898 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,91 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,42 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

