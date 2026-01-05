adidas-Aktie leidet unter kräftiger Abstufung durch Bank of America
Die Aktien von adidas leiden am Dienstag vorbörslich unter der Kehrtwende in der Einschätzung durch die Bank of America.
In einem freundlichen Marktumfeld sind sie auf der Plattform Tradegate eine Ausnahme mit einem Kursverlust von zeitweise 2,2 Prozent im Vergleich zum XETRA-Schluss vom Vortag. Analyst Thierry Cota von der Bank of America hatte die Einstufung für den Sportartikelhersteller um gleich zwei Stufen von "Buy" auf "Underperform" gesenkt.
Die adidas-Aktie hatte in den vergangenen Wochen seit ihrem November-Tief um bis zu 14 Prozent zugelegt, wohl auch in Hoffnung auf eine vorteilhafte Wirkung der 2026 anstehenden Fußball-Weltmeisterschaft. Doch Cota stellte sich in einem Sektorausblick auf das neue Jahr die Frage, wo der erhoffte Aufschwung bleibt.
Er rechnet damit, dass sich die Abwertung des Sektors fortsetzen wird. Neben adidas stufte er auch JD Sports ab, behielt aber sein neutrales Votum für den Konkurrenten PUMA bei.
