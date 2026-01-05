ANALYSE-FLASH: Bernstein hebt Ziel für Adidas auf 270 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für adidas von 235 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im US-Bekleidungs- und Fachhandel sehe sie Chancen unter anderem für deutlich unterbewertete Sportbekleidungsmarken, die trotz positiver Korrekturen und Anhebungen der Prognosen an Wert verloren hätten, schrieb Aneesha Sherman in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf 2026. Adidas gehört zu ihren Branchenfavoriten./edh/jha/

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 02:12 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 05:01 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------