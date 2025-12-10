RBC Capital Markets

adidas Outperform

09.12.25

Aktie in diesem Artikel adidas 161,25 EUR -0,45 EUR -0,28% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Outperform" belassen. Adidas gehört 2026 zu seinen Favoriten, wie Piral Dadhania am Dienstag in seinem Ausblick für Luxuskonzerne und Premiummarken schrieb. Nach einem schwierigen Jahr 2025 seien die Bewertungen der Sportartikelhersteller relativ niedrig. Die Fußball-Weltmeisterschaft werde Adidas und Nike Schwung geben./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com