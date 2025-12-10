DAX 24.130 -0,1%ESt50 5.708 -0,2%MSCI World 4.426 +0,0%Top 10 Crypto 12,16 -2,9%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.196 -1,8%Euro 1,1698 +0,1%Öl 61,84 -1,1%Gold 4.216 -0,3%
adidas Aktie

RBC Capital Markets

adidas Outperform

09.12.25
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Outperform" belassen. Adidas gehört 2026 zu seinen Favoriten, wie Piral Dadhania am Dienstag in seinem Ausblick für Luxuskonzerne und Premiummarken schrieb. Nach einem schwierigen Jahr 2025 seien die Bewertungen der Sportartikelhersteller relativ niedrig. Die Fußball-Weltmeisterschaft werde Adidas und Nike Schwung geben./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
160,00 €		 Abst. Kursziel*:
18,75%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
161,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,83%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
227,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

10.12.25 adidas Buy Deutsche Bank AG
09.12.25 adidas Outperform RBC Capital Markets
02.12.25 adidas Outperform RBC Capital Markets
24.11.25 adidas Equal Weight Barclays Capital
31.10.25 adidas Kaufen DZ BANK
