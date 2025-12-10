adidas Aktie
Marktkap. 28,55 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Outperform" belassen. Adidas gehört 2026 zu seinen Favoriten, wie Piral Dadhania am Dienstag in seinem Ausblick für Luxuskonzerne und Premiummarken schrieb. Nach einem schwierigen Jahr 2025 seien die Bewertungen der Sportartikelhersteller relativ niedrig. Die Fußball-Weltmeisterschaft werde Adidas und Nike Schwung geben./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Outperform
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
190,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
160,00 €
|Abst. Kursziel*:
18,75%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
161,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,83%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
227,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
