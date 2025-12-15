adidas Aktie
Marktkap. 29,91 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Outperform" belassen. Die im Onlinehandel in China im Oktober und November erzielten Einnahmen der Sportartikelbranche deuteten auf einen eher mauen Singles' Day (11. November) hin, schrieb Aneesha Sherman am Montagabend. Dieser Tag hat sich zum bedeutendsten Online-Shopping-Event entwickelt, vergleichbar mit dem Black Friday. Wie bereits im Vorjahr gingen die Aktionen immer früher los, Käufe hätten sich in den Oktober verlagert. Aber anders als im Vorjahr hätten die Umsätze dieser Monate nicht angezogen, was auf ein schwächeres viertes Quartal hindeute als gedacht. Das Wachstum von Adidas habe sich zuletzt gegenüber den vorherigen Monaten verlangsamt./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 20:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Outperform
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
235,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
165,75 €
|Abst. Kursziel*:
41,78%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
168,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
39,26%
|
Analyst Name:
Aneesha Sherman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
227,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
