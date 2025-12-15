DAX 24.148 -0,3%ESt50 5.743 -0,2%MSCI World 4.402 -0,1%Top 10 Crypto 11,46 +1,6%Nas 23.057 -0,6%Bitcoin 73.260 -0,3%Euro 1,1750 +0,0%Öl 59,78 -1,0%Gold 4.285 -0,5%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 235 Euro auf "Outperform" belassen. Die im Onlinehandel in China im Oktober und November erzielten Einnahmen der Sportartikelbranche deuteten auf einen eher mauen Singles' Day (11. November) hin, schrieb Aneesha Sherman am Montagabend. Dieser Tag hat sich zum bedeutendsten Online-Shopping-Event entwickelt, vergleichbar mit dem Black Friday. Wie bereits im Vorjahr gingen die Aktionen immer früher los, Käufe hätten sich in den Oktober verlagert. Aber anders als im Vorjahr hätten die Umsätze dieser Monate nicht angezogen, was auf ein schwächeres viertes Quartal hindeute als gedacht. Das Wachstum von Adidas habe sich zuletzt gegenüber den vorherigen Monaten verlangsamt./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2025 / 20:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2025 / 21:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Outperform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
165,75 €		 Abst. Kursziel*:
41,78%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
168,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,26%
Analyst Name:
Aneesha Sherman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
227,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

