Goldman Sachs Group Inc.

adidas Neutral

13:16 Uhr
adidas Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 215 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die starke Geschäftsdynamik halte an, schrieb Richard Edwards am Mittwochabend mit Blick auf das erhöhte Ergebnisziel. Dies sei allerdings bereits erwartet worden./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 17:10 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

