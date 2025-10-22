adidas Aktie
Marktkap. 34,77 Mrd. EURKGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 215 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die starke Geschäftsdynamik halte an, schrieb Richard Edwards am Mittwochabend mit Blick auf das erhöhte Ergebnisziel. Dies sei allerdings bereits erwartet worden./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 17:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Neutral
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
215,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
189,60 €
|Abst. Kursziel*:
13,40%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
189,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,37%
|
Analyst Name:
Richard Edwards
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
240,18 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
