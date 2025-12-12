DAX24.425 +0,5%Est505.787 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 +1,8%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.646 -0,2%Euro1,1732 -0,1%Öl61,73 +0,3%Gold4.312 +0,7%
Rückenwind

Aktien von adidas und PUMA ziehen an: Starkes China-Geschäft von lululemon macht Mut

12.12.25 10:12 Uhr
China-Boom bei NYSE-Titel lululemon schiebt auch Aktien von adidas und PUMA an | finanzen.net

Die Aktien von adidas und PUMA profitieren am Freitag von positiven Signalen aus der Quartalsbilanz des US-Sportartikelherstellers lululemon.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
168,80 EUR 4,30 EUR 2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
lululemon athletica IncShs
175,58 EUR 19,68 EUR 12,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
21,98 EUR 0,98 EUR 4,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel steigen adidas-Aktien zeitweise um 2,40 Prozent auf 168,20 Euro und PUMA-Papiere gewinnen 4,51 Prozent auf 22,03 Euro.

lululemon hatte überraschend starke Zahlen vorgelegt und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben, woraufhin die Aktie im nachbörslichen US-Handel um 11 Prozent hochgesprungen war. Goldman-Sachs-Analystin Brooke Roach verwies in ihrem Kommentar darauf, dass die Erwartungen am Markt vor allem wegen des starken China-Geschäfts des US-Herstellers von hochpreisiger Yoga-Bekleidung übertroffen worden seien.

Im dritten Quartal habe dieses - konstante Wechselkurse unterstellt - im Jahresvergleich um 25 Prozent zugelegt, hob Roach hervor. Das dürfte Mut machen und damit auch adidas und PUMA Impulse liefern, sagte ein Händler.

/ck/zb

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com, Robert Ascroft/ PUMA

