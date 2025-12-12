Rückenwind

Aktien von adidas und PUMA ziehen an: Starkes China-Geschäft von lululemon macht Mut

12.12.25 10:12 Uhr

Die Aktien von adidas und PUMA profitieren am Freitag von positiven Signalen aus der Quartalsbilanz des US-Sportartikelherstellers lululemon.

Im XETRA-Handel steigen adidas-Aktien zeitweise um 2,40 Prozent auf 168,20 Euro und PUMA-Papiere gewinnen 4,51 Prozent auf 22,03 Euro. Wer­bung Wer­bung lululemon hatte überraschend starke Zahlen vorgelegt und die Prognose für das Gesamtjahr angehoben, woraufhin die Aktie im nachbörslichen US-Handel um 11 Prozent hochgesprungen war. Goldman-Sachs-Analystin Brooke Roach verwies in ihrem Kommentar darauf, dass die Erwartungen am Markt vor allem wegen des starken China-Geschäfts des US-Herstellers von hochpreisiger Yoga-Bekleidung übertroffen worden seien. Im dritten Quartal habe dieses - konstante Wechselkurse unterstellt - im Jahresvergleich um 25 Prozent zugelegt, hob Roach hervor. Das dürfte Mut machen und damit auch adidas und PUMA Impulse liefern, sagte ein Händler. /ck/zb FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

