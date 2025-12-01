DAX 23.589 -1,0%ESt50 5.667 +0,0%MSCI World 4.376 +0,0%Top 10 Crypto 11,60 +1,0%Nas 23.276 -0,4%Bitcoin 75.087 +1,0%Euro 1,1610 +0,0%Öl 63,26 -0,1%Gold 4.212 -0,5%
adidas Aktie

161,20 EUR -0,20 EUR -0,12 %
STU
Marktkap. 28,64 Mrd. EUR

KGV 55,34 Div. Rendite 0,84%
WKN A1EWWW

ISIN DE000A1EWWW0

Symbol ADDDF

adidas
161,20 EUR -0,20 EUR -0,12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas von 210 auf 190 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania passte seine Schätzungen und Kursziele für Europas Luxuswarenanbieter am Montagabend an. Bei Adidas kappte er seine Margenprognose für 2027 etwas./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.12.2025 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
161,50 €		 Abst. Kursziel*:
17,65%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
161,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,87%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu adidas

24.11.25 adidas Equal Weight Barclays Capital
31.10.25 adidas Kaufen DZ BANK
31.10.25 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 adidas Outperform Bernstein Research
30.10.25 adidas Buy UBS AG
mehr Analysen

