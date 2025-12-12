DAX24.448 +0,6%Est505.788 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 +1,7%Nas23.594 -0,3%Bitcoin78.663 -0,1%Euro1,1730 -0,1%Öl61,70 +0,2%Gold4.309 +0,7%
Korrekturtrend geknackt: DAX legt zu -- Asiens Börsen schließen stärker -- Broadcom mit starken Zahlen -- Apple im Epic Games-Fall mit Niederlage vor Gericht -- lululemon, Rüstungswerte im Fokus
MÄRKTE EUROPA/"Weihnachtsrally läuft"

12.12.25 09:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
53,94 EUR -0,10 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
adidas
168,80 EUR 4,30 EUR 2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
26,99 EUR 0,04 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
37,00 EUR 0,36 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Prosus N.V.
54,17 EUR 1,27 EUR 2,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
22,05 EUR 1,05 EUR 5,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schneider Electric S.A.
242,60 EUR 2,65 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STMicroelectronics N.V.
22,21 EUR 0,18 EUR 0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Anschlusskäufe treiben die Kurse am deutschen Aktienmarkt zum Wochenausklang weiter an. Der DAX gewinnt im frühen Handel 0,7 Prozent auf 24.457 Punkte und notiert damit auf dem höchsten Stand seit über vier Wochen. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,6 Prozent auf 5.789 Punkte an. "Die Weihnachtsrally läuft", sagt Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Die europäischen Indizes hätten sich bereits am Vortag von den neuen KI-Sorgen nicht mehr nachhaltig bremsen lassen. Stattdessen näherten sich die Indizes der Eurozone ihren Rekordhochs an. "Die Zuversicht wächst aktuell wieder", so Altmann.

An der Spitze stehen die Aktien aus dem Reise- und Freizeitbereich sowie die Titel der Finanzdienstleister, deren Stoxx-Banchenindizies jeweils gut 1,7 Prozent gewinnen. Laut Händlern hat Kepler Cheuvreux Lufthansa auf "Kaufen" hochgestuft, der Kurs zieht um 5,6 Prozent an. Bei den Einzeltiteln steigen Adidas um 2,9 Prozent, nachdem Lulumenon von anziehender Nachfrage in China gesprochen hat. Prosus klettern um 2,2 Prozent, Schneider Electric um 1,7 Prozent. Auf der Verliererseite geben Anheuser-Busch Inbev 0,9 Prozent ab. Im MDAX gewinnen Puma 4,6 Prozent, ebenfalls angetrieben von den Lululemon-Aussagen.

Technologiewerte reagieren nun erfreut auf die Geschäftszahlen von Broadcom. Denn die hatten keine Schwäche im KI-Geschäft gezeigt und die Sorgen nach Oracle entkräftet. Die Aktien gingen zwar nachbörslich nach ersten Aufschlägen mit deutlichem Minus aus dem US-Handel, dies führen Händler aber mittlerweile auf eine Fehlinterpretation des CEO während der Telefonkonferenz zurück. Titel wie SK Hynix legten daher in Asien bis zu 1,5 Prozent zu. Der Stoxx-Technologieindex steigt um 0,8 Prozent. Hinter Prosus legen STMicro um 1,8 Prozent zu und Infineon um 1,4 Prozent.

Auch in der Marktbreite setzte sich in den USA die positive Stimmung nach der Zinssenkung durch die US-Notenbank fort, der S&P-500 markierte schon wieder einen Rekordstand. "Die Zinssenkung der Fed trägt dazu bei, eine konstruktive Sicht auf die Wirtschaft zu festigen", sagt Paul Christopher, Leiter der globalen Anlagestrategie bei Wells Fargo Investment Institute.

Leicht positiv für Deutsche Telekom werten Händler den Start eines neuen Aktienrückkaufprogramms bei der US-Tochter T-Mobile US. "Sollten die US-Börsen darauf positiv reagieren, dürfte auch die Telekom hier davon profitieren", sagt ein Händler. Die Aktie sei seit ihrem Hoch im Februar in einem Abwärtstrend und könnte nun einen neuen Impuls gebrauchen. T-Mobile US will im kommenden Jahr Aktien für bis zu 14,6 Milliarden Dollar zurückkaufen. Deutsche Telekom notieren aber zunächst kaum verändert.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.789,39 +0,6% 35,43 +17,5%

Stoxx-50 4.866,80 +0,5% 23,17 +12,4%

DAX 24.456,93 +0,7% 162,32 +22,0%

MDAX 30.196,27 +0,9% 276,19 +16,9%

TecDAX 3.582,16 +0,6% 19,71 +4,3%

SDAX 16.983,21 +0,7% 115,97 +22,7%

CAC 8.133,94 +0,6% 48,18 +9,6%

SMI 12.986,75 +0,6% 81,58 +11,2%

ATX 5.178,72 +0,1% 5,60 +41,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 18:25 % YTD

EUR/USD 1,1734 -0,0% 1,1740 1,1759 +13,3%

EUR/JPY 182,79 +0,1% 182,59 182,47 +12,1%

EUR/CHF 0,9330 -0,0% 0,9330 0,9324 -0,6%

EUR/GBP 0,8768 +0,0% 0,8766 0,8758 +5,9%

USD/JPY 155,78 +0,2% 155,54 155,18 -1,1%

GBP/USD 1,3383 -0,1% 1,3392 1,3426 +7,0%

USD/CNY 7,0634 +0,0% 7,0610 7,0641 -2,1%

USD/CNH 7,0523 +0,0% 7,0505 7,0495 -3,9%

AUS/USD 0,6676 +0,2% 0,6663 0,6674 +7,7%

Bitcoin/USD 92.284,80 -0,2% 92.461,15 90.164,15 -2,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 57,93 57,60 +0,6% 0,33 -19,7%

Brent/ICE 61,61 61,28 +0,5% 0,33 -17,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.305,76 4.279,00 +0,6% 26,76 +63,1%

Silber 63,81 63,58 +0,4% 0,24 +119,8%

Platin 1.454,91 1.445,55 +0,6% 9,36 +62,1%

Kupfer 5,42 5,43 -0,2% -0,01 +31,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2025 03:51 ET (08:51 GMT)

