Infineon Aktie

Marktkap. 45,85 Mrd. EUR

KGV 80,98
WKN 623100

ISIN DE0006231004

JP Morgan Chase & Co.

Infineon Neutral

11:36 Uhr
Infineon Neutral
Infineon AG
33,46 EUR -0,70 EUR -2,03%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Infineon auf "Neutral" belassen. Endlich würden die Lagerbestände im Auto- und Industriesektor sinken, schrieb Sandeep Deshpande am Montagabend zur europäischen Halbleiterbranche. Die Margen dürften allerdings bis Ende des nächsten Jahres belastet bleiben, sofern sich die Endmärkte nicht rasch erholten. In Bezug auf die aktuellen Trends sei ASML eine deutlich bessere Wahl als die im Automobil-/Industriesektor engagierten Unternehmen Infineon oder STMicro. Deren Erholung hänge von einer stärkeren Nachfrage auf dem Auto- und Industriemarkt ab, die jedoch noch nicht absehbar sei./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 20:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Infineon Neutral

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
33,22 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
33,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

