Infineon Aktie
Marktkap. 53,49 Mrd. EURKGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 44 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bruttomarge verdiene mehr Beachtung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwochabend in seinem Resümee des robusten Quartals. Sie sei die entscheidende positive Überraschung gewesen. Aber auch der Ausblick für das Geschäft mit KI-Chips 2027 sei in dieser Höhe unerwartet gekommen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 17:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
40,35 €
|Abst. Kursziel*:
16,50%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
40,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,20%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
