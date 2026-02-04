DAX 24.603 -0,7%ESt50 5.970 -0,4%MSCI World 4.502 -0,1%Top 10 Crypto 9,2895 -4,9%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 60.353 -2,7%Euro 1,1797 -0,1%Öl 68,19 -1,1%Gold 4.928 -0,7%
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Gewinn von QUALCOMM enttäuscht -- SAP, Krypto, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Januar: Analysten sehen für Microsoft-Aktie Luft nach oben Januar: Analysten sehen für Microsoft-Aktie Luft nach oben
Fluence Energy-Aktie bricht ein: Siemens-Tochter fährt trotz Umsatzsprung weiter Verluste ein Fluence Energy-Aktie bricht ein: Siemens-Tochter fährt trotz Umsatzsprung weiter Verluste ein
Infineon Aktie

40,80 EUR +0,46 EUR +1,13 %
STU
Marktkap. 53,49 Mrd. EUR

KGV 43,32 Div. Rendite 1,05%
WKN 623100

ISIN DE0006231004

Symbol IFNNF

UBS AG

Infineon Buy

08:16 Uhr
Infineon Buy
Infineon AG
Infineon AG
40,80 EUR 0,46 EUR 1,13%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon von 44 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bruttomarge verdiene mehr Beachtung, schrieb Francois-Xavier Bouvignies am Mittwochabend in seinem Resümee des robusten Quartals. Sie sei die entscheidende positive Überraschung gewesen. Aber auch der Ausblick für das Geschäft mit KI-Chips 2027 sei in dieser Höhe unerwartet gekommen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 17:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Zusammenfassung: Infineon Buy

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
47,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,35 €		 Abst. Kursziel*:
16,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,20%
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,61 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

04.02.26 Infineon Kaufen DZ BANK
04.02.26 Infineon Buy UBS AG
04.02.26 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Infineon Buy Warburg Research
04.02.26 Infineon Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

finanzen.net Zahlen präsentiert Infineon-Aktie rutscht ins Minus: Investitionen wegen starker KI-Nachfrage erhöht - Erwartungen übertroffen Infineon-Aktie rutscht ins Minus: Investitionen wegen starker KI-Nachfrage erhöht - Erwartungen übertroffen
finanzen.net Infineon legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
finanzen.net Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich leichter
finanzen.net Infineon-Aktie: DZ BANK gibt Kaufen-Bewertung bekannt
TraderFox Stocks in Action: Rational, Befesa, PVA Tepla, Infineon, Knorr-Bremse
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon am Nachmittag mit Verlusten
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 im Plus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Mittwochnachmittag leichter
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Investitionen und Umsatzziel bringen Druck auf Infineon
EQS Group EQS-AFR: Infineon Technologies AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Infineon makes a successful start to fiscal year 2026 and accelerates AI Investments in view of further increasing market dynamics
Zacks Infineon Technologies AG (IFNNY) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
Zacks Why Infineon Technologies AG (IFNNY) is a Top Value Stock for the Long-Term
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Infineon Technologies AG (IFNNY) is a Great Choice
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Sale of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit Plan to cover tax and fees
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Alexander Gorski, Transfer of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit Plan
EQS Group EQS-DD: Infineon Technologies AG: Peter Gruber, Sale of shares as part of the Infineon-Restricted Stock Unit Plan to cover tax and fees
