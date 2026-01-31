Philips Aktie
Marktkap. 23,17 Mrd. EURDiv. Rendite 3,48%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips nach Zahlen des US-Konkurrenten GE Healthcare auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Amerikaner hätten im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies dabei vor allem auf starke Ergebnisse im Bereich der Bildgebung und ein überdurchschnittliches Abschneiden in der Sparte Pharmaceutical Diagnostics./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 13:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 13:16 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Philips Overweight
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
24,77 €
|Abst. Kursziel*:
13,04%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
24,56 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,01%
|
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
