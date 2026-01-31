DAX 24.603 -0,7%ESt50 5.970 -0,4%MSCI World 4.487 -0,8%Top 10 Crypto 9,7730 -2,7%Nas 22.728 -2,3%Bitcoin 61.533 -3,9%Euro 1,1804 -0,1%Öl 68,37 +0,8%Gold 4.910 -0,8%
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- Texas Instruments kauft Silicon Labs in Milliardendeal -- Novo Nordisk: Umsatzrückgang erwartet -- Microsoft, Infineon, Lilly, Uber, Bayer, DroneShield, SAP, PayPal im Fokus
Top News
Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Optimistische Analysten sorgen für Rückenwind Bayer-Aktie auf Wachstumskurs? Optimistische Analysten sorgen für Rückenwind
Ausblick: BBVA präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: BBVA präsentiert Quartalsergebnisse
Philips Aktie

24,56 EUR +0,07 EUR +0,29 %
24,56 EUR +0,07 EUR +0,29 %
STU
24,77 EUR +0,22 EUR +0,90 %
GVIE
Marktkap. 23,17 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,48%
WKN 940602

ISIN NL0000009538

Symbol RYLPF

Barclays Capital

Philips Overweight

18:21 Uhr
Philips Overweight
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
24,56 EUR 0,07 EUR 0,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Philips nach Zahlen des US-Konkurrenten GE Healthcare auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Amerikaner hätten im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Hassan Al-Wakeel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er verwies dabei vor allem auf starke Ergebnisse im Bereich der Bildgebung und ein überdurchschnittliches Abschneiden in der Sparte Pharmaceutical Diagnostics./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 13:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 13:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Overweight

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
24,77 €		 Abst. Kursziel*:
13,04%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
24,56 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,01%
Analyst Name:
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

18:21 Philips Overweight Barclays Capital
22.01.26 Philips Buy UBS AG
16.01.26 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Philips Buy UBS AG
13.01.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Philips N.V.

finanzen.net Januar 2026: Analysten sehen Potenzial bei Philips-Aktie
finanzen.net Philips-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro
finanzen.net November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Philips-Aktie angepasst
finanzen.net Philips: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx Philips-Aktie gewinnt: Optimistischer für Marge - Starkes Neugeschäft
dpa-afx ROUNDUP: Philips wird optimistischer für Marge und erzielt starkes Neugeschäft
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 28 Euro
EN, Philips PreciseOnco research consortium awarded EUR 14.9 million IHI grant to drive breakthroughs in precision cancer treatment
EN, Philips AI in radiology: three keys to real-world impact
EN, Philips Philips unveils BlueSeal Horizon, industry’s first helium-free 3.0T MRI platform
EN, Philips Philips publishes new scientific review to highlight the potential of digital lifestyle interventions to support healthy weight gain in pregnancy
EN, Philips Philips named a Clarivate Top 100 Global Innovator for the 13th consecutive year
EN, Philips Philips AI technology helps predict the health of PSV football team
EN, Philips Enhancing TAVI efficiency: streamlining pathways for improved patient care
EN, Philips Innovation spotlight: The technological revolution behind BlueSeal MR
