ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 28 Euro
Werte in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Graham Doyle rechnet mit einer positiven Kursreaktion auf den Quartalsbericht der Niederländer. Das bereinigte operative Ergebnis (adj Ebita) des Medizintechnikkonzerns habe die Erwartungen klar getoppt, und der Auftragseingang sei stark gewesen, schrieb er am Dienstagmorgen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 06:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf Philips
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Philips
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Philips N.V.
Analysen zu Philips N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Philips Buy
|UBS AG
|08:46
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|Philips Buy
|UBS AG
|20.10.2025
|Philips Outperform
|Bernstein Research
|30.07.2025
|Philips Buy
|UBS AG
|29.07.2025
|Philips Outperform
|Bernstein Research
|29.07.2025
|Philips Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:46
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.2025
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.10.2024
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.2024
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.2024
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.2024
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.2024
|Philips Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Philips N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen