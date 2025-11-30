JP Morgan Chase & Co.

Philips Neutral

08:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19,60 Euro belassen. Angesichts des anhaltenden Gegenwinds aus China und des vermutlich geringeren Einsparpotenzials könnten sich die aktuellen Markterwartungen an die Niederländer für 2026 als etwas zu hoch erweisen, schrieb David Adlington in einem am Donnerstag vorliegenden Quartalsausblick. Der Medizintechnikkonzern habe aber mit seinem Ausblick von Anfang Dezember weitestgehend schon darauf vorbereitet. Mit seinen überarbeiteten Schätzungen liegt Adlington nun etwas unter dem Konsens. Während er lieber an der Seitenlinie bleibt, könnten positiv eingestellte Investoren am Markt auf den Kapitalmarkttag und die Kursschwäche setzen./rob/tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:15 / GMT

