Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX stabil -- Asiens Börsen überwiegend schwächer -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Micron mit Umsatz- und Gewinnsprung -- Douglas im Fokus
Goldman Sachs-Investment Outlook: Chancen und Risiken für 2026 Goldman Sachs-Investment Outlook: Chancen und Risiken für 2026
Aktiensplit erfolgt: So optisch günstig ist die ServiceNow-Aktie heute Aktiensplit erfolgt: So optisch günstig ist die ServiceNow-Aktie heute
Philips Aktie

Philips Aktien-Sparplan
22,25 EUR +0,01 EUR +0,04 %
STU
20,79 CHF -0,11 CHF -0,54 %
BRX
Marktkap. 21,44 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,48%
WKN 940602

ISIN NL0000009538

JP Morgan Chase & Co.

Philips Neutral

08:46 Uhr
Philips Neutral
Philips N.V.
22,25 EUR 0,01 EUR 0,04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19,60 Euro belassen. Angesichts des anhaltenden Gegenwinds aus China und des vermutlich geringeren Einsparpotenzials könnten sich die aktuellen Markterwartungen an die Niederländer für 2026 als etwas zu hoch erweisen, schrieb David Adlington in einem am Donnerstag vorliegenden Quartalsausblick. Der Medizintechnikkonzern habe aber mit seinem Ausblick von Anfang Dezember weitestgehend schon darauf vorbereitet. Mit seinen überarbeiteten Schätzungen liegt Adlington nun etwas unter dem Konsens. Während er lieber an der Seitenlinie bleibt, könnten positiv eingestellte Investoren am Markt auf den Kapitalmarkttag und die Kursschwäche setzen./rob/tav/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Philips Neutral

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
19,60 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
22,38 €		 Abst. Kursziel*:
-12,42%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
22,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,91%
Analyst Name:
David Adlington 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

08:46 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Philips Overweight Barclays Capital
17.12.25 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
16.12.25 Philips Market-Perform Bernstein Research
03.12.25 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

