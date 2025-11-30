Philips Aktie
Marktkap. 21,44 Mrd. EURDiv. Rendite 3,48%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips auf "Neutral" mit einem Kursziel von 19,60 Euro belassen. Angesichts des anhaltenden Gegenwinds aus China und des vermutlich geringeren Einsparpotenzials könnten sich die aktuellen Markterwartungen an die Niederländer für 2026 als etwas zu hoch erweisen, schrieb David Adlington in einem am Donnerstag vorliegenden Quartalsausblick. Der Medizintechnikkonzern habe aber mit seinem Ausblick von Anfang Dezember weitestgehend schon darauf vorbereitet. Mit seinen überarbeiteten Schätzungen liegt Adlington nun etwas unter dem Konsens. Während er lieber an der Seitenlinie bleibt, könnten positiv eingestellte Investoren am Markt auf den Kapitalmarkttag und die Kursschwäche setzen./rob/tav/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 19:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
19,60 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
22,38 €
|Abst. Kursziel*:
-12,42%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
22,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,91%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,66 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
