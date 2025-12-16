DAX 23.994 +0,1%ESt50 5.702 +0,4%MSCI World 4.350 -0,1%Top 10 Crypto 11,50 +3,3%Nas 22.693 -1,8%Bitcoin 74.524 +1,7%Euro 1,1719 -0,2%Öl 59,84 -1,4%Gold 4.325 -0,3%
Alzchem Group Aktie

138,80 EUR -1,20 EUR -0,86 %
STU
Marktkap. 1,44 Mrd. EUR

KGV 10,72 Div. Rendite 3,16%
WKN A2YNT3

ISIN DE000A2YNT30

Symbol ALZCF

Warburg Research

Alzchem Group Buy

10:36 Uhr
Alzchem Group Buy
Aktie in diesem Artikel
Alzchem Group AG
138,80 EUR -1,20 EUR -0,86%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem von 161 auf 173 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Spezialchemie-Unternehmen etabliere sich zunehmend erfolgreich im Sport- und Gesundheitsbereich und erschließe weiterhin vielversprechende Marktsegmente für Kreatin, wie Frauengesundheit und gesundes Altern, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für 2025 nach oben./rob/edh/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Alzchem Group AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
173,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
137,80 €		 Abst. Kursziel*:
25,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
138,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,64%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
169,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alzchem Group AG

10:36 Alzchem Group Buy Warburg Research
11.12.25 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.25 Alzchem Group Add Baader Bank
30.10.25 Alzchem Group Buy Warburg Research
26.09.25 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Alzchem Group AG

StockXperts Alzchem: Ein Stärkesignal zur richtigen Zeit Alzchem: Ein Stärkesignal zur richtigen Zeit
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht mittags Abschläge
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Mittwochssitzung mit Gewinnen
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX schwächelt letztendlich
finanzen.net XETRA-Handel SDAX notiert im Minus
EQS Group EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG beschließt Aktienrückkauf für bis zu 10 Mio. Euro
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in der Verlustzone
finanzen.net XETRA-Handel SDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG Resolves Share Buyback of up to 10 Million Euros
EQS Group EQS-News: Alzchem Group AG approves growth investments of around EUR 120 million for additional capacity in the sports, food and health sectors
EQS Group EQS-Adhoc: Alzchem Group AG: Alzchem Group AG: Investment program of around 120 million euros approved for further capacity expansion in creatine products
EQS Group EQS-DD: Alzchem Group AG: Andreas Lösler, buy
EQS Group EQS-News: Alzchem Group AG: Disclosure according to Article 5 of the EU Regulation 596/2014 and Article 2 Section (1) of the Delegated EU Regulation 2016/1052 - 12th Interim Report, also Final Report
EQS Group EQS-News: Successful nine-month results for 2025: Alzchem Group AG increases EBITDA by 12% and confirms forecast for record year in 2025
EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
