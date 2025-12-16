Alzchem Group Aktie
Marktkap. 1,44 Mrd. EURKGV 10,72 Div. Rendite 3,16%
WKN A2YNT3
ISIN DE000A2YNT30
Symbol ALZCF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Alzchem von 161 auf 173 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Spezialchemie-Unternehmen etabliere sich zunehmend erfolgreich im Sport- und Gesundheitsbereich und erschließe weiterhin vielversprechende Marktsegmente für Kreatin, wie Frauengesundheit und gesundes Altern, schrieb Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen für 2025 nach oben./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Alzchem Group AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
173,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
137,80 €
|Abst. Kursziel*:
25,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
138,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,64%
Analyst Name:
Oliver Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
169,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alzchem Group AG
|10:36
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|11.12.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.25
|Alzchem Group Add
|Baader Bank
|30.10.25
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|26.09.25
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
