HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen mit einem Kursziel von 161 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Chemieunternehmens habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Allerdings sei dies in seinen Schätzungen bereits weitgehend berücksichtigt gewesen./rob/mf/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
