Alzchem Group Aktie

160,80 EUR +12,00 EUR +8,06 %
STU
Marktkap. 1,51 Mrd. EUR

KGV 10,72 Div. Rendite 3,16%
WKN A2YNT3

ISIN DE000A2YNT30

Symbol ALZCF

Aktie in diesem Artikel
Alzchem Group AG
160,80 EUR 12,00 EUR 8,06%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem nach Zahlen mit einem Kursziel von 161 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Chemieunternehmens habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Allerdings sei dies in seinen Schätzungen bereits weitgehend berücksichtigt gewesen./rob/mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Alzchem Group AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
161,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
159,60 €		 Abst. Kursziel*:
0,88%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
160,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,12%
Analyst Name:
Oliver Schwarz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
165,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

