Top News
Tron: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient hätten Tron: Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verdient hätten
Binance Coin: So lukrativ wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen Binance Coin: So lukrativ wäre ein Investment von vor 5 Jahren gewesen
CANCOM Aktie

CANCOM Aktien-Sparplan
29,20 EUR +0,35 EUR +1,21 %
STU
Marktkap. 904,49 Mio. EUR

KGV 23,42 Div. Rendite 4,30%
WKN 541910

ISIN DE0005419105

Symbol CCCMF

Deutsche Bank AG

CANCOM SE Buy

10:31 Uhr
CANCOM SE Buy
Aktie in diesem Artikel
CANCOM SE
29,20 EUR 0,35 EUR 1,21%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom von 31 auf 33 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Jahreszahlen am 12. Februar dürften zeigen, dass ein schwächeres deutsches Geschäft und Restrukturierungskosten in den ersten neun Monaten ihre Spuren bei Umsatz und Profitabilität hinterlassen hätten, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Er gehe wie der IT-Dienstleister von einem zweiprozentigen Umsatzrückgang aus, während er beim operativen Ergebnis (Ebitda) einen geringeren Rückgang als das Unternehmen erwarte. Die von Konzernchef nach den ersten neun Monaten konstatierten Stabilisierungs- und Erholungssignale müssten sich bewahrheiten, damit Cancom die stark vom Schlussquartal abhängigen Jahresziele erreiche./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cancom SE

Zusammenfassung: CANCOM Buy

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
33,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,55 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
29,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CANCOM SE

10:31 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
13.01.26 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
27.11.25 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

