CANCOM Aktie
Marktkap. 705,94 Mio. EURKGV 23,42 Div. Rendite 4,30%
WKN 541910
ISIN DE0005419105
Symbol CCCMF
CANCOM SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Cancom nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Das schwache Umfeld für Geschäfte mit Mittelstandskunden und der Öffentlichen Hand habe die Resultate gekennzeichnet, schrieb Andreas Wolf in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/lew
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: CANCOM Hold
|Unternehmen:
CANCOM SE
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
22,50 €
|Abst. Kursziel*:
11,11%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
22,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,11%
|
Analyst Name:
Andreas Wolf
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu CANCOM SE
|11:21
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|10:46
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|01.08.25
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|01.08.25
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|CANCOM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|10:46
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|01.08.25
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|01.08.25
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|CANCOM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|27.06.25
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|14.05.25
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.23
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|11.08.23
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|12.05.23
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|11.11.22
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.22
|CANCOM Verkaufen
|DZ BANK
|10:46
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|01.08.25
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|01.08.25
|CANCOM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.25
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|26.05.25
|CANCOM Hold
|Jefferies & Company Inc.