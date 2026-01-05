DAX 24.862 +0,0%ESt50 5.899 -0,4%MSCI World 4.484 +0,1%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 79.787 -0,5%Euro 1,1710 -0,1%Öl 61,93 +0,3%Gold 4.451 +0,1%
CANCOM Aktie

26,80 EUR -0,10 EUR -0,37 %
STU
Marktkap. 838,31 Mio. EUR

KGV 23,42 Div. Rendite 4,30%
WKN 541910

ISIN DE0005419105

Symbol CCCMF

Deutsche Bank AG

CANCOM SE Buy

10:11 Uhr
CANCOM SE Buy
Aktie in diesem Artikel
CANCOM SE
26,80 EUR -0,10 EUR -0,37%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom von 32 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lars Vom-Cleff nimmt für den IT-Dienstleister nun eine etwas konservativere Haltung an. Dennoch könnte das operative Ergebnis (Ebitda) im Jahr 2026 noch immer um mehr als 20 Prozent zulegen, schrieb er am Dienstag./ajx/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cancom SE

Zusammenfassung: CANCOM Buy

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,40 €		 Abst. Kursziel*:
17,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
26,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,67%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

