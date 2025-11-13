DAX 23.669 -1,6%ESt50 5.646 -1,7%MSCI World 4.340 -0,4%Top 10 Crypto 12,86 -4,5%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 82.514 -3,8%Euro 1,1624 -0,1%Öl 63,83 +1,1%Gold 4.136 -0,9%
CANCOM Aktie

25,95 EUR +1,15 EUR +4,64 %
STU
Marktkap. 756,37 Mio. EUR

KGV 23,42 Div. Rendite 4,30%
WKN 541910

ISIN DE0005419105

Symbol CCCMF

CANCOM SE
25,95 EUR 1,15 EUR 4,64%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem fairen Aktienwert von 34 Euro auf "Kaufen" belassen. Die operative Durststrecke dürfte u?berwunden sein, schrieb Armin Kremser am Freitag. Für 2026 erwartet er wieder ein deutlich sichtbares Erlöswachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 10:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: CANCOM Kaufen

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
25,75 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
25,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Armin Kremser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu CANCOM SE

11:31 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
08:16 CANCOM Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.11.25 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.25 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
28.08.25 CANCOM Buy Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu CANCOM SE

dpa-afx Anzeichen für Stabilisierung CANCOM-Aktie mit Kurssprung: Gewinnrückgang weniger schlimm als erwartet CANCOM-Aktie mit Kurssprung: Gewinnrückgang weniger schlimm als erwartet
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Minus
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: TecDAX fällt zum Start des Freitagshandels zurück
finanzen.net CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE zeigt sich am Vormittag freundlich
finanzen.net Schwacher Handel: TecDAX schwächelt schlussendlich
finanzen.net CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag freundlich
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich mittags leichter
finanzen.net CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag höher
EQS Group EQS-News: CANCOM SE grows in Q3.25 compared to previous quarter and confirms 2025 forecast
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information
