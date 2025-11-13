CANCOM Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem fairen Aktienwert von 34 Euro auf "Kaufen" belassen. Die operative Durststrecke dürfte u?berwunden sein, schrieb Armin Kremser am Freitag. Für 2026 erwartet er wieder ein deutlich sichtbares Erlöswachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 10:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: CANCOM Kaufen
