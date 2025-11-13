DZ BANK

CANCOM SE Kaufen

13:06 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem fairen Aktienwert von 34 Euro auf "Kaufen" belassen. Die operative Durststrecke dürfte u?berwunden sein, schrieb Armin Kremser am Freitag. Für 2026 erwartet er wieder ein deutlich sichtbares Erlöswachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

