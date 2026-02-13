DAX25.049 +0,3%Est506.153 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4600 +3,3%Nas22.864 +1,0%Bitcoin55.617 +2,3%Euro1,1792 +0,1%Öl71,07 -0,2%Gold5.188 +0,9%
Markterwartungen übertroffen

AUTO1-Aktie mit Kurssprung: Nach Rekordjahr erwartet Unternehmen weiter steigenden Gewinn

25.02.26 08:55 Uhr
AUTO1-Aktie sprigt an: Konzern stellt nach Rekordjahr steigende Gewinne in Aussicht | finanzen.net

AUTO1 hat im vergangenen Jahr dank eines starken Wachstums sowohl das eigene Ziel für den Bruttogewinn als auch die Markterwartungen übertroffen.

AUTO1
17,99 EUR -1,23 EUR -6,40%
Für das laufende Jahr stellt der im MDAX notierte Autohändler, der die Plattform Autohero betreibt, weiteres Wachstum bei Absatz und Bruttogewinn in Aussicht.

Im abgelaufenen Jahr stieg die Zahl der verkauften Autos um 22 Prozent zum Vorjahr auf 842.271 Einheiten. Der Umsatz legte um 30 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro zu.

Der Bruttogewinn kletterte um 37 Prozent auf 991 Millionen Euro. AUTO1 selbst hatte nach einer Erhöhung der Prognose im November mit 940 bis 975 Millionen Euro gerechnet. Analysten hatten in einem Konsens von Visible Alpha 975 Millionen Euro prognostiziert.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg den weiteren Angaben des Unternehmens zufolge um 81 Prozent auf 198 Millionen Euro. Im Schlussquartal betrug es 45 Millionen Euro, ein Anstieg von 22 Prozent zum Vorjahr.

Für das laufende Jahr prognostiziert der Konzern einen Absatz von 940.000 bis 1 Million Autos. Der Bruttogewinn soll 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro erreichen. Das bereinigte EBITDA wird bei 250 bis 275 Millionen Euro gesehen.

AUTO1 deutlich im Plus nach Zahlen - Bodenbildung nimmt Form an

Bei den Aktien von AUTO1 zeichnet sich am Mittwoch nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen eine weitere Stabilisierung ab. Die Papiere gewinnen auf Tradegate vorbörslich zeitweise 7 Prozent auf 20,78 Euro. Damit nimmt die Bodenbildung Form an, nachdem der Kurs von Ende Januar bis Mitte Februar um mehr als 40 Prozent eingebrochen war.

Das vierte Quartal des Online-Gebrauchtwagenhändlers sei besser als erwartet, hieß es von JPMorgan in einer ersten Reaktion auf die Zahlen. Die Prognose für das operative Ergebnis (Ebitda) sei zwar etwas schwächer und die höheren Investitionen seien wenig hilfreich, letztlich ändere sich aber an der strukturellen Wachstumsstory der nächsten Jahre nichts.

DOW JONES / dpa-AFX Broker

Nachrichten zu AUTO1

