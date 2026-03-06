DAX 23.233 -1,5%ESt50 5.617 -1,8%MSCI World 4.379 -0,6%Top 10 Crypto 8,9430 +3,1%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.908 +2,8%Euro 1,1554 +0,1%Öl 104,5 +11,9%Gold 5.096 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anstieg der Ölpreise: DAX sehr schwach - 23.000-Punkte-Marke aber zurückerobert -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, Samsung, SK hynix, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Henkel vz-Aktie: Barclays Capital gibt Equal Weight-Bewertung bekannt Henkel vz-Aktie: Barclays Capital gibt Equal Weight-Bewertung bekannt
Gelungener Börseneinstand für neuen Rüstungswert: Gabler-Aktie am ersten Handelstag gesucht Gelungener Börseneinstand für neuen Rüstungswert: Gabler-Aktie am ersten Handelstag gesucht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AUTO1 Aktie

Kaufen
Verkaufen
AUTO1 Aktien-Sparplan
15,33 EUR -0,59 EUR -3,71 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,48 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2LQ88

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2LQ884

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ATOGF

Jefferies & Company Inc.

AUTO1 Buy

08:26 Uhr
AUTO1 Buy
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
15,33 EUR -0,59 EUR -3,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Auto1 von 34 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für 2026 nach den Quartalszahlen des Online-Gebrauchtwagenhändlers aktualisiert, schrieb Giles Thorne in einer Einschätzung vom Freitag. Sie lägen im Rahmen der Unternehmensziele - lediglich beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) sei er optimistischer. Im Jahresverlauf erwartet er eine Anhebung des Ausblicks./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,85 €		 Abst. Kursziel*:
95,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
15,33 €		 Abst. Kursziel aktuell:
102,22%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

08:26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
04.03.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 AUTO1 Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
26.02.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AUTO1

finanzen.net AUTO1 Aktie News: AUTO1 am Freitagnachmittag gefragt
finanzen.net AUTO1 Aktie News: AUTO1 präsentiert sich am Freitagmittag fester
finanzen.net AUTO1 Aktie News: AUTO1 schiebt sich am Vormittag vor
finanzen.net MDAX-Wert AUTO1-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AUTO1 von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Verluste in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste
wikifolio Die heißesten Aktien der letzten Woche
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
AUTO1 zu myNews hinzufügen