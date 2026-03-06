AUTO1 Aktie
Marktkap. 3,48 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Auto1 von 34 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für 2026 nach den Quartalszahlen des Online-Gebrauchtwagenhändlers aktualisiert, schrieb Giles Thorne in einer Einschätzung vom Freitag. Sie lägen im Rahmen der Unternehmensziele - lediglich beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) sei er optimistischer. Im Jahresverlauf erwartet er eine Anhebung des Ausblicks./gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 08:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
15,85 €
|Abst. Kursziel*:
95,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
15,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
102,22%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AUTO1
|08:26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
