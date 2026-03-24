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WKN A2LQ88

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ISIN DE000A2LQ884

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Symbol ATOGF

Jefferies & Company Inc.

AUTO1 Buy

21:16 Uhr
AUTO1 Buy
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Auto1 auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Auf einer hauseigenen Konferenz mit mittelgroßen europäischen Unternehmen habe er mit dem Management des Online-Gebrauchtwagenhändlers gesprochen, schrieb Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Aktie bleibe die hochwertigste strukturelle Wachstumsstory unter den von ihm beobachteten Unternehmen und ein erfreulicher Gegenpol zu vielen von KI-Sorgen gebeutelten Branchenkollegen./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 14:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 14:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
16,33 €		 Abst. Kursziel*:
89,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,18 €		 Abst. Kursziel aktuell:
91,59%
Analyst Name:
Giles Thorne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

21:16 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
20.03.26 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
04.03.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 AUTO1 Outperform RBC Capital Markets
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