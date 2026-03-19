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Marktkap. 3,32 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
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WKN A2LQ88

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ISIN DE000A2LQ884

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Symbol ATOGF

JP Morgan Chase & Co.

AUTO1 Overweight

08:01 Uhr
AUTO1 Overweight
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
15,07 EUR -0,19 EUR -1,25%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 42 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler sei "immer noch auf der Überholspur", schrieb Marcus Diebel am Donnerstagabend. Der Kursrückgang nach den Jahreszahlen und der Aussage, dass der Bruttogewinn je Fahrzeug (GPU) im laufenden Jahr nicht weiter steigen werde, sollte zur Aufstockung von Positionen genutzt werden. Denn dass Auto1 der Volumen- und Marktanteilsentwicklung Priorität gegenüber den kurzfristigen Margen einräume, sei aktuell die richtige Strategie. Im kommenden Jahr sollte die operative Dynamik wieder Fahrt aufnehmen. Zudem rechnet Diebel mit weiter stabilen Preisen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AUTO1 Overweight

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
16,35 €		 Abst. Kursziel*:
126,30%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
15,07 €		 Abst. Kursziel aktuell:
145,52%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,01 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

08:01 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.03.26 AUTO1 Buy Jefferies & Company Inc.
04.03.26 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 AUTO1 Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 AUTO1 Overweight Barclays Capital
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EQS Group EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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