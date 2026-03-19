AUTO1 Aktie
Marktkap. 3,32 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
AUTO1 Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 von 42 auf 37 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler sei "immer noch auf der Überholspur", schrieb Marcus Diebel am Donnerstagabend. Der Kursrückgang nach den Jahreszahlen und der Aussage, dass der Bruttogewinn je Fahrzeug (GPU) im laufenden Jahr nicht weiter steigen werde, sollte zur Aufstockung von Positionen genutzt werden. Denn dass Auto1 der Volumen- und Marktanteilsentwicklung Priorität gegenüber den kurzfristigen Margen einräume, sei aktuell die richtige Strategie. Im kommenden Jahr sollte die operative Dynamik wieder Fahrt aufnehmen. Zudem rechnet Diebel mit weiter stabilen Preisen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 19:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Overweight
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
37,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
16,35 €
|Abst. Kursziel*:
126,30%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
15,07 €
|Abst. Kursziel aktuell:
145,52%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
33,01 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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