FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat LEG nach einem Gespräch mit Unternehmenschef Lars von Lackum auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Von Lackum habe das erwartete Ergebniswachstum durch eine operative Effizienzsteigerung betont, die durch Veräußerungen, die Digitalisierung und das Thema Künstliche Intelligenz (KI) erreicht werden solle, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
LEG Immobilien
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
55,20 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
60,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Rothäusler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
