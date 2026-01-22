DAX 24.877 -0,1%ESt50 5.996 +0,0%MSCI World 4.559 +0,0%Top 10 Crypto 11,61 +1,5%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 74.617 +0,6%Euro 1,1964 -0,7%Öl 67,51 -0,3%Gold 5.260 +1,5%
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittwochmittag
WACKER CHEMIE-Aktie schwächer: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025
LEG Immobilien Aktie

60,40 EUR +0,60 EUR +1,00 %
Marktkap. 4,59 Mrd. EUR

KGV 92,09 Div. Rendite 3,30%
WKN LEG111

ISIN DE000LEG1110

Symbol LEGIF

Deutsche Bank AG

LEG Immobilien Buy

11:21 Uhr
LEG Immobilien Buy
LEG Immobilien
60,40 EUR 0,60 EUR 1,00%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat LEG nach einem Gespräch mit Unternehmenschef Lars von Lackum auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Von Lackum habe das erwartete Ergebniswachstum durch eine operative Effizienzsteigerung betont, die durch Veräußerungen, die Digitalisierung und das Thema Künstliche Intelligenz (KI) erreicht werden solle, schrieb Thomas Rothäusler in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LEG Immobilien

Zusammenfassung: LEG Immobilien Buy

Unternehmen:
LEG Immobilien		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
55,20 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

11:21 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
26.01.26 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.26 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.01.26 LEG Immobilien Buy Deutsche Bank AG
04.12.25 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
