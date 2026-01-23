DAX24.801 -0,4%Est505.984 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,62 +1,6%Nas23.817 +0,9%Bitcoin74.884 +0,9%Euro1,1977 -0,5%Öl67,63 -0,1%Gold5.267 +1,7%
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX gibt nach -- ASML: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt -- Intel, Texas Instruments, NVIDIA, Micron Technology, Corning, Goldpreis im Fokus
Top News
ASML-Aktie mit neuem Hoch: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt - Infineon ebenfalls stark ASML-Aktie mit neuem Hoch: Umsatzsprung im Schlussquartal und Aktienrückkauf angekündigt - Infineon ebenfalls stark
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
BGH untersagt 'gewinnbringende' Untervermietung

28.01.26 12:31 Uhr
KARLSRUHE (dpa-AFX) - Mieter dürfen mit Untervermietungen keinen Gewinn machen. Das berechtigte Interesse eines Mieters an einer Untervermietung sei, die wohnungsbezogenen Aufwendungen zu decken, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe anhand eines Falls aus Berlin. Zweck der Untervermietung sei es nicht, die Möglichkeit zu schaffen, Gewinn zu erzielen.

In dem Fall hatte eine Vermieterin einem Mieter den Vertrag gekündigt, weil er die Berliner Zweizimmerwohnung "gewinnbringend" untervermietet habe. Der heute 43-Jährige verlangte demnach für die 65 Quadratmeter 962 Euro im Monat. Er selbst habe anfangs eine Nettokaltmiete von 460 Euro gezahlt.

Bisher keine Regeln für Möblierungszuschlag

Der Mann hatte argumentiert, er habe die Wohnung den Untermietern voll ausgestattet überlassen - unter anderem mit Fernseher, Soundanlage, Geschirrspüler und Waschmaschine. Es gebe aber keine vernünftigen Berechnungsmodelle, wie Mobiliar und Hausrat in den Mietpreis eingerechnet werden sollen. Der Deutsche Mieterbund bestätigt das. Aktuell plant das Bundesjustizministerium gesetzliche Regeln für den Möblierungszuschlag.

Konkret zur Frage des überlassenen Mobiliars entschied der achte Zivilsenat am BGH nicht. Er wies die Revision des Mieters zurück. Das Räumungsurteil des Landgerichts Berlin ist damit rechtskräftig. (Az. VIII ZR 228/23)/kre/DP/mis

