DAX24.752 -0,6%Est505.965 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,67 +0,3%Nas23.817 +0,9%Bitcoin75.321 +1,5%Euro1,1956 -0,7%Öl68,45 +1,1%Gold5.260 +1,5%
DAX aktuell

Fed & Bilanzen im Blick: DAX gibt nach - 25.000-Punkte-Marke rückt weiter weg

28.01.26 15:00 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX entfernt sich weiter von 25.000-Punkte-Marke | finanzen.net

Am Mittwoch zeigt sich der DAX schwächer. Neben der Bilanzsaison rückt zur Wochenmitte auch der Fed-Zinsentscheid in den Mittelpunkt.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.755,7 PKT -138,8 PKT -0,56%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsstart am Mittwoch verbuchte der DAX einen kleinen Verlust von 0,07 Prozent auf 24.878,23 Zähler. Am Vormittag rutschte er ins Minus und näherte sich dann seinem Vortagesschlusskurs. Inzwischen verbucht er erneut Verluste.

Der letzte DAX-Rekord

Am 13. Januar hatte der DAX bei 25.507,79 Punkten ein Allzeithoch markiert und damit erstmals in seiner Geschichte die Schwelle von 25.500 Punkten überschritten. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.420,66 Zählern in den Feierabend gegangen, was einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Warten auf Fed-Zinsentscheid

Am Mittwoch dürfte in den USA im Handelsverlauf vor allem die US-Notenbank mit ihrer Zinsentscheidung die Kurse bewegen. Diese wird an diesem Mittwoch ihre Leitzinsen voraussichtlich nicht weiter senken.

Unabhängigkeit der US-Notenbank im Fokus

Im Blick der Finanzmärkte steht aber vor allem der Kampf um die Unabhängigkeit der Fed im Zuge des anstehenden Führungswechsels. US-Präsident Donald Trump übt seit Monaten starken Druck auf Fed-Chef Jerome Powell aus. Zuletzt eskalierte der Konflikt mit der Einleitung rechtlicher Maßnahmen gegen Powell, dessen Amtszeit im Mai ausläuft. Die heftigen Attacken Trumps und seine geforderten Leitzinssenkungen sorgten für Verunsicherung an den Finanzmärkten. "Der Fed kommt die schon länger absehbare Pause bei den Zinssenkungen daher wohl gelegen, da sie mit ihr ihre Unabhängigkeit demonstrieren kann", kommentierte Commerzbank-Volkswirt Bernd Weidensteiner.

Berichtssaison läuft auf Hochtouren

In Deutschland und in den USA steht die laufende Woche im Zeichen der Berichtssaison, die nun in Fahrt kommt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

15:08BKA durchsucht Gebäude der Deutschen Bank - Verdacht auf Geldwäsche
15:00Fed & Bilanzen im Blick: DAX gibt nach - 25.000-Punkte-Marke rückt weiter weg
14:38Serien-Allianz New8 will Zusammenarbeit ausbauen
14:21Airbus A350 von British Airways verliert beim Start in Las Vegas ein Rad
14:17Delta Air Lines bestellt mehr als 30 Großraumflugzeuge bei Airbus
14:10Razzia bei der Deutschen Bank
14:09Verdacht auf Geldwäsche: BKA durchsucht Deutsche Bank
13:50Razzia bei der Deutschen Bank: Verdacht der Geldwäsche
