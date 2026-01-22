DAX 24.860 +0,0%ESt50 5.931 -0,4%MSCI World 4.502 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.955 -0,2%Euro 1,1745 -0,1%Öl 65,25 +1,3%Gold 4.942 +0,1%
Vonovia Aktie

24,25 EUR -0,02 EUR -0,08 %
STU
Marktkap. 20,37 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J

ISIN DE000A1ML7J1

Symbol VNNVF

13:31 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
24,25 EUR -0,02 EUR -0,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 37,00 auf 36,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator sieht europäische Immobilienwerte als wichtigen Bestandteil zur Diversifizierung von Portfolios. Es seien reale Assets, die eine Absicherung gegenüber geopolitischen Risiken, einer Tech-Blase und hohen Bewertungen böten. Unter den deutschen Branchenvertretern empfiehlt er aber nur Vonovia zum Kauf./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
36,60 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,20 €		 Abst. Kursziel*:
51,24%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,25 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,93%
Analyst Name:
Jonathan Kownator 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

13:31 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.12.25 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
27.11.25 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.11.25 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Vonovia SE

