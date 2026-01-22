Vonovia Aktie
Marktkap. 20,37 Mrd. EURDiv. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 37,00 auf 36,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator sieht europäische Immobilienwerte als wichtigen Bestandteil zur Diversifizierung von Portfolios. Es seien reale Assets, die eine Absicherung gegenüber geopolitischen Risiken, einer Tech-Blase und hohen Bewertungen böten. Unter den deutschen Branchenvertretern empfiehlt er aber nur Vonovia zum Kauf./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Buy
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
36,60 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,20 €
|Abst. Kursziel*:
51,24%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,93%
|
Analyst Name:
Jonathan Kownator
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
