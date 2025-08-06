DAX 24.195 +1,1%ESt50 5.328 +1,2%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 44.030 -0,4%Nas 21.303 +0,6%Bitcoin 100.347 +1,7%Euro 1,1625 -0,3%Öl 66,75 -0,3%Gold 3.388 +0,6%
Vonovia Aktie

Vonovia Aktien-Sparplan
28,36 EUR -0,04 EUR -0,14 %
STU
Marktkap. 22,86 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J

ISIN DE000A1ML7J1

Deutsche Bank AG

Vonovia SE Hold

15:31 Uhr
Vonovia SE Hold
Vonovia SE
28,36 EUR -0,04 EUR -0,14%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Thomas Rothäusler verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie auf den angehobenen Ausblick des Immobilienkonzerns, aber auch auf dessen nach wie vor hohe Verschuldung. Vom Unternehmensbericht zog er ein positives Fazit./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
28,31 €		 Abst. Kursziel*:
5,97%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
28,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,78%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,51 €

Analysen zu Vonovia SE

15:31 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 Vonovia Hold Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Vonovia Kaufen DZ BANK
06.08.25 Vonovia Buy UBS AG
06.08.25 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Nachrichten zu Vonovia SE

finanzen.net Aktie bewertet Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Hold-Note für Vonovia SE-Aktie Deutsche Bank AG mit Investmenttipp: Hold-Note für Vonovia SE-Aktie
finanzen.net Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittag freundlich
finanzen.net Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE zeigt sich am Donnerstagvormittag fester
TraderFox Stocks in Action: Diese 5 Aktien und diese Trends sollten Trader auf der Watchlist haben!
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX letztendlich in der Gewinnzone
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX schlussendlich fester
finanzen.net Vonovia SE Aktie News: Vonovia SE am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net Freundlicher Handel: LUS-DAX nachmittags in Grün
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX legt zu
EQS Group EQS-News: Vonovia reports 11% growth in earnings and raises EBT guidance for 2025 by €100 million
EQS Group EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Vonovia SE: Philip Grosse, Purchase of new shares exercising subscription rights from rights issue capital increase in connection with scrip dividends.
