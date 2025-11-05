DAX 24.017 -0,1%ESt50 5.662 -0,1%MSCI World 4.363 +0,2%Top 10 Crypto 13,96 -2,8%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.269 -1,2%Euro 1,1521 +0,2%Öl 63,85 +0,5%Gold 4.013 +0,9%
Vonovia Aktie

25,31 EUR -0,13 EUR -0,51 %
STU
Marktkap. 21,69 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,16%
WKN
WKN A1ML7J

ISIN
ISIN DE000A1ML7J1

Symbol
Symbol VNNVF

Deutsche Bank AG

Vonovia SE Hold

13:16 Uhr
Vonovia SE Hold
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
25,31 EUR -0,13 EUR -0,51%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Rothäusler wertet den Quartalsbericht neutral. Die erste Prognose für den bereinigten Gewinn im Geschäftsjahr 2026 entspreche den Erwartungen, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Hold

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
30,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
25,25 €		 Abst. Kursziel*:
18,81%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
25,31 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,53%
Analyst Name:
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

13:16 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
08:01 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Vonovia Buy UBS AG
05.11.25 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Vonovia Buy Warburg Research
mehr Analysen

