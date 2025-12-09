DAX24.145 +0,4%Est505.726 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,13 +1,7%Nas23.546 -0,1%Bitcoin77.423 -0,6%Euro1,1655 +0,1%Öl62,32 -0,3%Gold4.204 +0,3%
Kaufempfehlungen überwiegen

Vonovia-Aktie mit 52-Wochen-Tief: Warum Analysten dennoch Potenzial sehen

09.12.25 10:03 Uhr
Trotz Kurs auf Jahrestief: Warum Analysten bei der Vonovia-Aktie bullish bleiben | finanzen.net

Die Vonovia-Aktie markiert am Dienstag ein neues Jahrestief. Doch trotz schwacher Kursentwicklung sehen Analysten weiterhin Aufwärtspotenzial.

• Vonovia-Aktie mit 52-Wochen-Tief trotz operativer Erfolge
• Analysten halten mittelfristig deutliche Kurssteigerung für möglich
• Zinsumfeld bleibt größtes Risiko für schnelle Erholung

Die Vonovia-Aktie steht am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise um 0,45 Prozent tiefer bei 24,10 Euro. Im frühen Handel hatte sie noch deutlicher nachgegeben und bei 23,75 Euro ein neues Jahrestief markiert. Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits rund 17,6 Prozent an Wert verloren - Aktionäre spüren die Unsicherheit am Wohnimmobilienmarkt deutlich. Doch die Analysten bleiben trotz des Kursrutsches mehrheitlich zuversichtlich.

Analysten halten an Kaufempfehlungen für Vonovia-Aktie fest

Die Experten von Goldman Sachs haben erst kürzlich ihre Kaufempfehlung für die Vonovia-Aktie bestätigt - trotz einer Kurszielsenkung von 39,30 Euro auf 37,00 Euro. Doch auch mit dem niedrigeren Kursziel sehen sie für den Anteilsschein noch ein kräftiges Aufwärtspotenzial. Analyst Jonathan Kownator merkte jedoch an, dass sich der Erholungspfad bei Vonovia länger hinziehe und man strategisch vorgehen müsse. Der Konzern profitiere jedoch von Infrastrukturinvestitionen und dem EU-Klimafonds, so der Goldman Sachs-Analyst.

Auch die Analysten von Berenberg und JPMorgan hatten Ende November Kaufempfehlungen für die Vonovia-Aktie ausgesprochen, mit 41 Euro liegt das Kursziel von Berenberg-Analyst Kai Klose sogar noch einmal höher als bei Goldman Sachs. Auch JPMorgan-Experte Neil Green sieht mit einem Kursziel von 36 Euro ein deutliches Aufwärtspotenzial für die Vonovia-Aktie und versah sie mit dem Stempel "Positive Catalyst Watch", da er für die Kursentwicklung vor den Jahreszahlen am 19. März 2026 besonders optimistisch sei.

Etwas skeptischer zeigten sich Anfang Dezember die Experten der Deutschen Bank, deren Kursziel mit 28 Euro trotz einer "Hold"-Bewertung dennoch ebenfalls auf bessere Zeiten für die Vonovia-Aktie hoffen lässt.

Branchenausblick: Zinsumfeld bleibt das Zünglein an der Waage

Ein Risiko bleiben jedoch die hohen oder nur sehr langsam sinkenden Zinsen, die sich derzeit als Bremsklotz erweisen. Denn gerade für Immobilienriesen wie Vonovia erschwert dies Refinanzierung wie auch neue Investitionen. Der Konzern antwortet mit innovativen Bauprojekten, etwa im Bereich Holzmodulbau in Berlin, und einer Fokussierung auf effiziente Portfoliosteuerung. Mittelfristig setzen einige Experten auch auf Rückenwind durch mögliche EU-Fördermittel und Infrastrukturinvestitionen, die den Sektor beleben könnten.

Redaktion finanzen.net

