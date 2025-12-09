Alphabet-Aktie trotzdem etwas fester: EU eröffnet Kartelluntersuchung gegen Google wegen KI-Praktiken
Die EU-Kommission hat eine kartellrechtliche Untersuchung gegen den Suchmaschinenbetreiber Google Intelligenz angeführt.
Werte in diesem Artikel
Die Brüsseler Wettbewerbshüter erklärten am Dienstag, untersucht werde, ob die Alphabet-Tochter den Wettbewerb verzerrt, indem sie Verlagen und Content-Erstellern unfaire Geschäftsbedingungen auferlegt oder sich selbst privilegierten Zugang zu deren Inhalten verschafft, wodurch ihre eigenen KI-Tools gegenüber Wettbewerbern im Vorteil sind. Google reagierte nicht sofort auf eine Anfrage um Stellungnahme.
Die Alphabet-Aktie gewann nachbörslich an der NASDAQ 0,19 Prozent auf 314,32 US-Dollar.
DOW JONES
