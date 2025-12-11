Alphabet A (ex Google) Aktie
Marktkap. 3,29 Bio. EURKGV 23,53 Div. Rendite 0,32%
WKN A14Y6F
ISIN US02079K3059
Symbol GOOGL
Alphabet A (ex Google) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 340 auf 385 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Doug Anmuth bleibt in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das Jahr 2026 für US-Internetaktien generell positiv gestimmt. Er wird aber im vierten Jahr des KI-Megatrends selektiver, da jetzt die Monetarisierung in diesem Bereich mit anhaltend hohen Investitionen an Bedeutung gewinne. Seine Top-Empfehlungen sind unter den Großen der Branche Alphabet und Amazon und daneben noch Spotify sowie Doordash./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 23:39 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 385,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 309,47
|Abst. Kursziel*:
24,41%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 306,47
|Abst. Kursziel aktuell:
25,62%
|
Analyst Name:
Doug Anmuth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 331,50
*zum Zeitpunkt der Analyse
