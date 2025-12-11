DAX 24.175 -0,5%ESt50 5.719 -0,6%MSCI World 4.397 -1,1%Top 10 Crypto 12,38 +1,9%Nas 23.110 -2,1%Bitcoin 76.714 -2,6%Euro 1,1732 -0,1%Öl 61,04 -0,8%Gold 4.277 -0,1%
261,00 EUR -4,95 EUR -1,86 %
STU
306,47 USD -6,03 USD -1,93 %
BTT
Marktkap. 3,29 Bio. EUR

KGV 23,53 Div. Rendite 0,32%
JP Morgan Chase & Co.

Alphabet A (ex Google) Overweight

17:01 Uhr
Alphabet A (ex Google) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 340 auf 385 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Doug Anmuth bleibt in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das Jahr 2026 für US-Internetaktien generell positiv gestimmt. Er wird aber im vierten Jahr des KI-Megatrends selektiver, da jetzt die Monetarisierung in diesem Bereich mit anhaltend hohen Investitionen an Bedeutung gewinne. Seine Top-Empfehlungen sind unter den Großen der Branche Alphabet und Amazon und daneben noch Spotify sowie Doordash./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 23:39 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

