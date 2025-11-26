DAX 23.726 +1,1%ESt50 5.656 +1,5%MSCI World 4.374 +0,0%Top 10 Crypto 12,53 +1,3%Nas 23.215 +0,8%Bitcoin 78.883 +1,1%Euro 1,1586 -0,1%Öl 63,02 -0,1%Gold 4.159 -0,1%
Vonovia Aktie

26,47 EUR +0,18 EUR +0,68 %
STU
Marktkap. 22,02 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J

ISIN DE000A1ML7J1

Symbol VNNVF

JP Morgan Chase & Co.

Vonovia SE Overweight

08:01 Uhr
Vonovia SE Overweight
Vonovia SE
26,47 EUR
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Overweight" belassen. Neil Green drückte den Aktien des deutschen Wohnimmobilienunternehmens am Mittwochabend in seinem Branchenausblick 2026 zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, da er für die Kursentwicklung vor den Jahreszahlen am 19. März 2026 besonders optimistisch ist. 2025 sei für die Branche eher das Jahr gewesen, das hätte gut werden können. 2026 setzt Green nun abermals auf Optimismus. Denn die Erwartungen an die Branche seien allgemein gering, und in der Aktienpositionierung sei eine gewisse Kapitulation zu registrieren. Bei seinen Favoriten Vonovia, Merlin Properties und Segro sieht Green rund 40 Prozent Kurspotenzial und für die Branche im Schnitt mehr als zwanzig Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 21:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia Overweight

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
26,26 €		 Abst. Kursziel*:
37,09%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
26,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,00%
Analyst Name:
Neil Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vonovia SE

08:01 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.11.25 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Vonovia Kaufen DZ BANK
06.11.25 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Vonovia SE

