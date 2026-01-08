DAX25.405 +0,6%Est506.016 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,11 +0,7%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.257 +0,2%Euro1,1670 +0,3%Öl63,94 +1,5%Gold4.594 +1,9%
Experten-Erwartungen

Ausblick: Delta Air Lines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

12.01.26 22:01 Uhr
Ausblick: Delta Air Lines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor | finanzen.net

Das prognostizieren Analysten für die Delta Air Lines-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Delta Air Lines Inc.
61,28 EUR -0,38 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Delta Air Lines wird am 13.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,53 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Delta Air Lines ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Delta Air Lines in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 14,68 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 15,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,80 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,33 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 58,37 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 61,64 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen