Ausblick: Delta Air Lines stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Das prognostizieren Analysten für die Delta Air Lines-Bilanz.
Werte in diesem Artikel
Delta Air Lines wird am 13.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,53 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Delta Air Lines ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Delta Air Lines in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 14,68 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 15,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 20 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,80 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,33 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 58,37 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 61,64 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Delta Air Lines und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Delta Air Lines
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Delta Air Lines
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Delta Air Lines News
Bildquellen: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com