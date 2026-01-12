DAX25.480 +0,3%Est506.034 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +2,8%Nas23.774 +0,2%Bitcoin79.416 +1,6%Euro1,1662 -0,1%Öl64,94 +1,0%Gold4.628 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach US-Inflationsdaten leicht im Plus -- Wall Street stabil -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
Top News
S&P 500 nach drei starken Jahren: Warum 2026 die Anleger trotzdem positiv überraschen könnte S&P 500 nach drei starken Jahren: Warum 2026 die Anleger trotzdem positiv überraschen könnte
US-Berichtssaison startet: DAX etwas höher - neues Allzeithoch über 25.500er-Marke US-Berichtssaison startet: DAX etwas höher - neues Allzeithoch über 25.500er-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor
Gewinnsprung

Delta-Aktie schwächelt: Weniger Einnahmen durch Tagesgeschäft - Gewinnziel für 2026 enttäuscht

13.01.26 15:38 Uhr
Delta-Aktie im Sinkflug: 2026-Gewinnprognose enttäuscht | finanzen.net

Die US-Fluggesellschaft Delta Air Lines hat im vergangenen Jahr nur dank günstiger Finanzgeschäfte einen Gewinnsprung hingelegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
210,00 EUR 6,05 EUR 2,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Delta Air Lines Inc.
57,55 EUR -3,73 EUR -6,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Tagesgeschäft verdiente das Unternehmen wegen gestiegener Kosten weniger als im Vorjahr, wie es am Dienstag in Atlanta mitteilte. Zugleich gab Delta den Kauf von 30 Boeing-Langstreckenjets vom Typ 787 "Dreamliner" bekannt. Die Erwartungen von Delta-Chef Ed Bastian an das laufende Jahr konnten die Anleger am Finanzmarkt jedoch nicht überzeugen: Sie schickten die Aktie an der NYSE zeitweise 2,37 Prozent auf 69,30 US-Dollar nach unten.

Wer­bung

Im abgelaufenen Jahr steigerte Delta den Umsatz um drei Prozent auf rund 63,4 Milliarden US-Dollar (54,3 Mrd Euro). Weil auch die Betriebskosten stiegen, sank der operative Gewinn um drei Prozent auf 5,8 Milliarden Dollar. Unter dem Strich profitierte Delta allerdings von günstigen Anlagegeschäften, sodass der Überschuss um 45 Prozent auf gut 5 Milliarden Dollar nach oben sprang.

Für das laufende Jahr rechnet Bastian mit einem um Sondereffekte bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 6,50 und 7,50 Dollar. Dies wäre auf jeden Fall mehr als die 5,82 Dollar von 2025.

Die erratische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump hatte das Geschäft von Fluggesellschaften aus den USA im vergangenen Jahr zeitweise deutlich zurückgeworfen. Delta-Chef Bastian sieht in der Weltpolitik auch 2026 Gefahren für seine Geschäftsprognose - sowohl aus den USA als auch aus dem Ausland. "Wir werden keinen Rekordgewinn in Aussicht stellen oder versprechen, bevor wir die Unsicherheiten etwas besser verstanden haben."

Wer­bung

/stw/men/nas

ATLANTA (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Chris Parypa Photography / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
09:36Boeing BuyJefferies & Company Inc.
06.01.2026Boeing OutperformBernstein Research
05.01.2026Boeing OutperformBernstein Research
22.12.2025Boeing OutperformBernstein Research
19.12.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:36Boeing BuyJefferies & Company Inc.
06.01.2026Boeing OutperformBernstein Research
05.01.2026Boeing OutperformBernstein Research
22.12.2025Boeing OutperformBernstein Research
19.12.2025Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.04.2025Boeing NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
24.01.2025Boeing NeutralUBS AG
28.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
14.10.2024Boeing HaltenDZ BANK
31.01.2024Boeing Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
03.01.2023Boeing UnderperformCredit Suisse Group
22.12.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
03.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
02.11.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group
19.10.2022Boeing UnderperformCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boeing Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen