NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer sollte im Schlussquartal 2025 eine solide Dynamik erreicht haben, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Jetzt komme es darauf an, 2026 daran anzuknüpfen. Hierbei könnte die Produktion aktuell sogar etwas schneller laufen als von ihm bislang gedacht./mis/rob/stk

