Boeing Aktie

206,15 EUR +1,05 EUR +0,51 %
240,78 USD +6,33 USD +2,70 %
Marktkap. 157,48 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

09:36 Uhr
Boeing Buy
Boeing Co.
206,15 EUR 1,05 EUR 0,51%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing vor Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer sollte im Schlussquartal 2025 eine solide Dynamik erreicht haben, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Jetzt komme es darauf an, 2026 daran anzuknüpfen. Hierbei könnte die Produktion aktuell sogar etwas schneller laufen als von ihm bislang gedacht./mis/rob/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 13:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 13:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Buy

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 239,81		 Abst. Kursziel*:
14,67%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 240,78		 Abst. Kursziel aktuell:
14,21%
Analyst Name:
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 264,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

09:36 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
05.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
22.12.25 Boeing Outperform Bernstein Research
19.12.25 Boeing Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

dpa-afx Großauftrag Boeing-Aktie unbeeindruckt: Auftrags-Boom zum Jahresauftakt Boeing-Aktie unbeeindruckt: Auftrags-Boom zum Jahresauftakt
dpa-afx ROUNDUP: Boeing punktet mit weiteren Großaufträgen zum Jahresstart
finanzen.net Optimismus in New York: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Montagshandels steigen
finanzen.net Boeing Aktie News: Anleger schicken Boeing am Abend ins Plus
finanzen.net NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones steigen
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Montagnachmittag höher
finanzen.net Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Erste Schätzungen: Boeing stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
finanzen.net Freundlicher Handel in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Plus
Benzinga Boeing 737 MAX Order Book Gets A Boost From 50 Jet Order
PR Newswire Aviation Capital Group Orders 50 Boeing 737 MAX Jets
Zacks Why Boeing (BA) Outpaced the Stock Market Today
MotleyFool Blue Origin's Gain Is Boeing and Lockheed Martin's Loss
MotleyFool Just in Time for 2026, Boeing Wins $12.8 Billion in 2 Big Defense Contracts
Benzinga Sean Duffy Touts American Manufacturing Push After Boeing-Alaska Air Deal: &#39;The Golden Age Of Travel...&#39;
Benzinga North Carolina Rep. David Rouzer Sold Up to $30K Worth of Boeing Stock
Zacks Boeing Stock Rises 2.6% in Three Months: Here's How to Play
