Boeing Aktie

194,22 EUR -0,28 EUR -0,14 %
227,71 USD +0,03 USD +0,01 %
Marktkap. 151,99 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

Bernstein Research

Boeing Outperform

10:06 Uhr
Boeing Outperform
Boeing Co.
194,22 EUR -0,28 EUR -0,14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Boeing von 267 auf 277 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien kommerzieller Luftfahrtkonzerne dürften 2026 an ihre starken Entwicklungen anknüpfen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Flugzeugnachfrage bleibe hoch und dürfte das Angebot bis nach 2030 übertreffen. Das sei gut für Boeing und Airbus. Gleichzeitig blieben alte Maschinen länger in den Flotten der Airlines, was das Geschäft rund um Wartung antreibe, was für Triebwerksbauer wie Safran, MTU und Rolls-Royce gut sei. Sein Favorit für 2026 sei Boeing, so der Experte./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 277,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 228,13		 Abst. Kursziel*:
21,42%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 227,71		 Abst. Kursziel aktuell:
21,65%
Analyst Name:
Douglas S. Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 260,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

