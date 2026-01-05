Boeing Aktie
Marktkap. 151,99 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Boeing von 267 auf 277 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktien kommerzieller Luftfahrtkonzerne dürften 2026 an ihre starken Entwicklungen anknüpfen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Flugzeugnachfrage bleibe hoch und dürfte das Angebot bis nach 2030 übertreffen. Das sei gut für Boeing und Airbus. Gleichzeitig blieben alte Maschinen länger in den Flotten der Airlines, was das Geschäft rund um Wartung antreibe, was für Triebwerksbauer wie Safran, MTU und Rolls-Royce gut sei. Sein Favorit für 2026 sei Boeing, so der Experte./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 277,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 228,13
|Abst. Kursziel*:
21,42%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 227,71
|Abst. Kursziel aktuell:
21,65%
|
Analyst Name:
Douglas S. Harned
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 260,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|10:06
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|19.12.25
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|03.01.23
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital