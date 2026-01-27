Boeing Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 298 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer habe im vergangenen Quartal überraschend starke Umsätze und entgegen den Erwartungen ein deutlich positives Ergebnis je Aktie im Kerngeschäft (Core EPS) erzielt, schrieb Douglas S. Harned in einer Reaktion vom Dienstag. Der Fokus liege aber auf dem Ausblick für den freien Barmittelzufluss./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 14:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 14:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Boeing Outperform
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 298,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 244,56
|Abst. Kursziel*:
21,85%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 244,79
|Abst. Kursziel aktuell:
21,74%
|
Analyst Name:
Douglas S. Harned
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 276,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
