DAX geht leichter ins Wochenende -- US-Börsen knapp im Minus -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Index im Fokus

Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert letztendlich im Minus

16.01.26 22:32 Uhr
Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert letztendlich im Minus

Am Freitag hielten sich die Anleger in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
49.359,3 PKT -83,1 PKT -0,17%
Charts|News|Analysen

Der Dow Jones schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 49.359,33 Punkten ab. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 19,096 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,488 Prozent auf 49.201,10 Punkte an der Kurstafel, nach 49.442,44 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 49.616,70 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 49.246,24 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0,284 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.12.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 48.114,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.10.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45.952,24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 43.153,13 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,02 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 49.633,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47.853,04 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 2,59 Prozent auf 305,67 USD), American Express (+ 2,08 Prozent auf 364,79 USD), Honeywell (+ 2,03 Prozent auf 219,39 USD), JPMorgan Chase (+ 1,04 Prozent auf 312,47 USD) und Home Depot (+ 0,98 Prozent auf 329,30 EUR). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-2,75 Prozent auf 227,11 USD), UnitedHealth (-2,34 Prozent auf 331,02 USD), Walt Disney (-1,95 Prozent auf 111,20 USD), 3M (-1,93 Prozent auf 167,80 USD) und Merck (-1,93 Prozent auf 108,83 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die Walmart-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 209.554.403 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,833 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Verizon-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,05 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
