DAX 25.276 +0,0%ESt50 6.037 +0,5%MSCI World 4.511 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.062 -0,3%Euro 1,1629 -0,1%Öl 63,96 -2,2%Gold 4.615 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
JP Morgan Chase & Co. gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Overweight JP Morgan Chase & Co. gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Overweight
VW-Aktie mit Verlusten: Absatzflaute bei klassischen Transportern VW-Aktie mit Verlusten: Absatzflaute bei klassischen Transportern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Boeing Aktie

Kaufen
Verkaufen
Boeing Aktien-Sparplan
209,15 EUR +1,30 EUR +0,63 %
STU
243,22 USD -1,19 USD -0,49 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 164,69 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850471

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0970231058

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BA

Bernstein Research

Boeing Outperform

12:51 Uhr
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
209,15 EUR 1,30 EUR 0,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Boeing von 277 auf 298 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Boeing sei sein "Top Pick" für 2026 in der US-Luft- und Raumfahrtbranche, denn seine Zuversicht in das Wachstum des Unternehmens nehme immer weiter zu, schrieb Douglas Harned am Donnerstag. Die Flugzeugnachfrage werden noch sehr lange das Angebot übertreffen. Zudem erschienen die Sorgen vieler Investoren mit Blick auf die Barmittelgenerierung übertrieben, da die 777X-Probleme nur eine Timing-Frage seien. Zudem schaue es für den Rüstungsbereich wieder besser aus nach dem Zuschlag für das F-47-Kampfjetprogramm in den USA./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:20 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 298,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 242,61		 Abst. Kursziel*:
22,83%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 243,22		 Abst. Kursziel aktuell:
22,52%
Analyst Name:
Douglas S. Harned 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 268,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

12:51 Boeing Outperform Bernstein Research
14.01.26 Boeing Buy UBS AG
13.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

dpa-afx Großauftrag Boeing-Aktie steigt deutlich: Auftrags-Boom zum Jahresauftakt - Airbus 2025 bei Bestellungen überholt Boeing-Aktie steigt deutlich: Auftrags-Boom zum Jahresauftakt - Airbus 2025 bei Bestellungen überholt
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Mittwochabend mit Verlusten
finanzen.net Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones am Mittwochmittag leichter
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Mittwochnachmittag tiefer
finanzen.net Mittwochshandel in New York: Dow Jones verliert zum Handelsstart
finanzen.net Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter
dpa-afx Delta-Aktie schwächelt: Weniger Einnahmen durch Tagesgeschäft - Gewinnziel für 2026 enttäuscht
finanzen.net NYSE-Handel Dow Jones präsentiert sich leichter
dpa-afx ROUNDUP: Boeing kommt ein Stück aus Krisen-Tief - Mehr Neuaufträge als Airbus
Zacks Top Research Reports for AbbVie, Intel & Boeing
Zacks The Boeing Company (BA) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
Benzinga Why Boeing Shares Are Surging On Tuesday?
Financial Times Boeing beats Airbus order numbers for the first time this decade
Financial Times Boeing beats Airbus order numbers for the first time this decade
Benzinga Boeing 737 MAX Order Book Gets A Boost From 50 Jet Order
PR Newswire Aviation Capital Group Orders 50 Boeing 737 MAX Jets
Zacks Why Boeing (BA) Outpaced the Stock Market Today
RSS Feed
Boeing Co. zu myNews hinzufügen