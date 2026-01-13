Bernstein Research

Boeing Outperform

12:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Boeing von 277 auf 298 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Boeing sei sein "Top Pick" für 2026 in der US-Luft- und Raumfahrtbranche, denn seine Zuversicht in das Wachstum des Unternehmens nehme immer weiter zu, schrieb Douglas Harned am Donnerstag. Die Flugzeugnachfrage werden noch sehr lange das Angebot übertreffen. Zudem erschienen die Sorgen vieler Investoren mit Blick auf die Barmittelgenerierung übertrieben, da die 777X-Probleme nur eine Timing-Frage seien. Zudem schaue es für den Rüstungsbereich wieder besser aus nach dem Zuschlag für das F-47-Kampfjetprogramm in den USA./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:20 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:20 / UTC

