Boeing Aktie
Marktkap. 161,21 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dies schrieb Gavin Parsons am Dienstagabend anlässlich der Auslieferungs- und Auftragszahlen für den Dezember. Das Verhältnis zwischen Neuaufträgen und verbuchten Geschäften (book to bill) habe bei 2 gelegen./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 19:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Boeing Buy
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 275,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 244,55
|Abst. Kursziel*:
12,45%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 244,36
|Abst. Kursziel aktuell:
12,54%
|
Analyst Name:
Gavin Parsons
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 264,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|13.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
