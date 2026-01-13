DAX 25.398 -0,1%ESt50 6.044 +0,2%MSCI World 4.525 +0,1%Top 10 Crypto 12,84 +3,4%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.462 -0,4%Euro 1,1652 +0,1%Öl 65,68 +0,3%Gold 4.634 +1,0%
Boeing Aktie

209,75 EUR -0,10 EUR -0,05 %
STU
244,36 USD +4,59 USD +1,91 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 161,21 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN 850471

ISIN US0970231058

Symbol BA

Boeing Co.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dies schrieb Gavin Parsons am Dienstagabend anlässlich der Auslieferungs- und Auftragszahlen für den Dezember. Das Verhältnis zwischen Neuaufträgen und verbuchten Geschäften (book to bill) habe bei 2 gelegen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 19:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 244,55		 Abst. Kursziel*:
12,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 244,36		 Abst. Kursziel aktuell:
12,54%
Analyst Name:
Gavin Parsons 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 264,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

13.01.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
13.01.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
05.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
22.12.25 Boeing Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

dpa-afx Großauftrag Boeing-Aktie steigt deutlich: Auftrags-Boom zum Jahresauftakt - Airbus 2025 bei Bestellungen überholt Boeing-Aktie steigt deutlich: Auftrags-Boom zum Jahresauftakt - Airbus 2025 bei Bestellungen überholt
finanzen.net Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende leichter
dpa-afx Delta-Aktie schwächelt: Weniger Einnahmen durch Tagesgeschäft - Gewinnziel für 2026 enttäuscht
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Abend höher
finanzen.net NYSE-Handel Dow Jones präsentiert sich leichter
dpa-afx ROUNDUP: Boeing kommt ein Stück aus Krisen-Tief - Mehr Neuaufträge als Airbus
finanzen.net Anleger in New York halten sich zurück: So performt der Dow Jones am Mittag
dpa-afx Boeing kommt ein Stück aus dem Krisen-Tief - Mehr Neuaufträge als Airbus
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing reagiert am Dienstagnachmittag positiv
Benzinga Why Boeing Shares Are Surging On Tuesday?
Financial Times Boeing beats Airbus order numbers for the first time this decade
Benzinga Boeing 737 MAX Order Book Gets A Boost From 50 Jet Order
PR Newswire Aviation Capital Group Orders 50 Boeing 737 MAX Jets
Zacks Why Boeing (BA) Outpaced the Stock Market Today
MotleyFool Blue Origin's Gain Is Boeing and Lockheed Martin's Loss
MotleyFool Just in Time for 2026, Boeing Wins $12.8 Billion in 2 Big Defense Contracts
