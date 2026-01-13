UBS AG

Boeing Buy

11:21 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 275 US-Dollar auf "Buy" belassen. Dies schrieb Gavin Parsons am Dienstagabend anlässlich der Auslieferungs- und Auftragszahlen für den Dezember. Das Verhältnis zwischen Neuaufträgen und verbuchten Geschäften (book to bill) habe bei 2 gelegen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 19:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

