DAX 25.421 +0,1%ESt50 6.030 +0,2%MSCI World 4.518 -0,1%Top 10 Crypto 12,42 +2,0%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 80.799 +3,4%Euro 1,1645 -0,2%Öl 65,41 +1,7%Gold 4.588 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: US-Börsen letztlich schwach -- DAX schließt kaum verändert -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Palantir, AMD, Intel, Google, BioNTech, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Blick: Diese Highlights zeigt der Starlink-Report 2025 Tesla-Aktie im Blick: Diese Highlights zeigt der Starlink-Report 2025
DroneShield erweitert Aktienkapital: Ausgabe neuer Wertpapiere nach Optionsausübung DroneShield erweitert Aktienkapital: Ausgabe neuer Wertpapiere nach Optionsausübung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Boeing Aktie

Kaufen
Verkaufen
Boeing Aktien-Sparplan
209,85 EUR +4,75 EUR +2,32 %
STU
244,50 USD +0,09 USD +0,04 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 157,48 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850471

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0970231058

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BA

RBC Capital Markets

Boeing Outperform

21:51 Uhr
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
Boeing Co.
209,85 EUR 4,75 EUR 2,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Das Jahr 2025 habe eine starke Erholung der Auslieferungen gebracht, wobei die Modelle MAX und 787 herausgeragt hätten, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Fokus der Anleger bleibe der Free-Cashflow-Ausblick des Flugzeugbauers auf 2026./rob/edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 14:27 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 14:27 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Boeing Outperform

Unternehmen:
Boeing Co.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 244,24		 Abst. Kursziel*:
2,36%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 244,50		 Abst. Kursziel aktuell:
2,25%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 264,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Boeing Co.

21:51 Boeing Outperform RBC Capital Markets
09:36 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
06.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
05.01.26 Boeing Outperform Bernstein Research
22.12.25 Boeing Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Boeing Co.

dpa-afx Großauftrag Boeing-Aktie steigt deutlich: Auftrags-Boom zum Jahresauftakt - Airbus 2025 bei Bestellungen überholt Boeing-Aktie steigt deutlich: Auftrags-Boom zum Jahresauftakt - Airbus 2025 bei Bestellungen überholt
dpa-afx Delta-Aktie schwächelt: Weniger Einnahmen durch Tagesgeschäft - Gewinnziel für 2026 enttäuscht
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing am Abend höher
finanzen.net NYSE-Handel Dow Jones präsentiert sich leichter
dpa-afx ROUNDUP: Boeing kommt ein Stück aus Krisen-Tief - Mehr Neuaufträge als Airbus
finanzen.net Anleger in New York halten sich zurück: So performt der Dow Jones am Mittag
dpa-afx Boeing kommt ein Stück aus dem Krisen-Tief - Mehr Neuaufträge als Airbus
finanzen.net Boeing Aktie News: Boeing reagiert am Dienstagnachmittag positiv
finanzen.net Dow Jones aktuell: Dow Jones fällt zum Start des Dienstagshandels
Benzinga Why Boeing Shares Are Surging On Tuesday?
Financial Times Boeing beats Airbus order numbers for the first time this decade
Financial Times Boeing beats Airbus order numbers for the first time this decade
Benzinga Boeing 737 MAX Order Book Gets A Boost From 50 Jet Order
PR Newswire Aviation Capital Group Orders 50 Boeing 737 MAX Jets
Zacks Why Boeing (BA) Outpaced the Stock Market Today
MotleyFool Blue Origin's Gain Is Boeing and Lockheed Martin's Loss
MotleyFool Just in Time for 2026, Boeing Wins $12.8 Billion in 2 Big Defense Contracts
RSS Feed
Boeing Co. zu myNews hinzufügen