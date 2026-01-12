RBC Capital Markets

Boeing Outperform

21:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Das Jahr 2025 habe eine starke Erholung der Auslieferungen gebracht, wobei die Modelle MAX und 787 herausgeragt hätten, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Fokus der Anleger bleibe der Free-Cashflow-Ausblick des Flugzeugbauers auf 2026./rob/edh/nas

