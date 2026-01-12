Boeing Aktie
Marktkap. 157,48 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Das Jahr 2025 habe eine starke Erholung der Auslieferungen gebracht, wobei die Modelle MAX und 787 herausgeragt hätten, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Fokus der Anleger bleibe der Free-Cashflow-Ausblick des Flugzeugbauers auf 2026./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 14:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 14:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Outperform
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 250,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 244,24
|Abst. Kursziel*:
2,36%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 244,50
|Abst. Kursziel aktuell:
2,25%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 264,40
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|21:51
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09:36
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|22.12.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|03.01.23
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital