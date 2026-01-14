Gewinne in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels mit Gewinnen

Dow Jones-Entwicklung

Letztendlich wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Der Dow Jones gewann im NYSE-Handel schlussendlich 0,60 Prozent auf 49.442,44 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 19,238 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,125 Prozent auf 49.088,25 Punkte an der Kurstafel, nach 49.149,63 Punkten am Vortag.

Bei 49.201,10 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 49.581,18 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0,116 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 15.12.2025, einen Stand von 48.416,56 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 15.10.2025, einen Wert von 46.253,31 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 43.221,55 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,19 Prozent zu Buche. Bei 49.633,35 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 47.853,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Goldman Sachs (+ 4,63 Prozent auf 975,86 USD), NVIDIA (+ 2,13 Prozent auf 187,05 USD), Boeing (+ 2,11 Prozent auf 247,74 USD), Caterpillar (+ 1,32 Prozent auf 647,18 USD) und UnitedHealth (+ 1,19 Prozent auf 338,96 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil IBM (-3,59 Prozent auf 297,95 USD), Salesforce (-2,52 Prozent auf 233,53 USD), Nike (-1,49 Prozent auf 64,59 USD), Coca-Cola (-1,34 Prozent auf 70,48 USD) und Verizon (-1,18 Prozent auf 39,36 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 53.922.875 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,883 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

