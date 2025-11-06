DAX 23.471 -1,1%ESt50 5.560 -0,9%MSCI World 4.301 -0,5%Top 10 Crypto 13,52 -3,2%Nas 22.762 -1,3%Bitcoin 86.320 -1,6%Euro 1,1578 +0,3%Öl 63,62 +0,1%Gold 3.988 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Take Two 914508 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 SAP 716460
Heute im Fokus
DAX fällt -- US-Börsen tiefer -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt Aktien von Lufthansa, Ryanair und Co tiefer: Irreführende Klima-Versprechen werden gestoppt
The Trade Desk: Q3 über Konsens, CTV treibt starken Q4-Ausblick – UBS hebt Kursziel auf 82 USD The Trade Desk: Q3 über Konsens, CTV treibt starken Q4-Ausblick – UBS hebt Kursziel auf 82 USD
Profil

Vonovia Aktie

Vonovia Aktien-Sparplan
25,24 EUR -0,21 EUR -0,83 %
STU
Marktkap. 21,43 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J

ISIN DE000A1ML7J1

Symbol VNNVF

DZ BANK

Vonovia SE Kaufen

14:41 Uhr
Vonovia SE Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
25,24 EUR -0,21 EUR -0,83%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vonovia mit einem fairen Aktienwert von 36,60 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Karsten Oblinger attestierte dem Wohnimmobilienkonzern am Freitag einen soliden Neunmonatsbericht. Erste Signale für 2026 stellten weiteres Wachstum in Aussicht./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Kaufen

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
25,14 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
25,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Karsten Oblinger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,77 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

