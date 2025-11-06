Vonovia Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Vonovia mit einem fairen Aktienwert von 36,60 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Karsten Oblinger attestierte dem Wohnimmobilienkonzern am Freitag einen soliden Neunmonatsbericht. Erste Signale für 2026 stellten weiteres Wachstum in Aussicht./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Vonovia Kaufen
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
25,14 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
25,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Karsten Oblinger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,77 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vonovia SE
|14:41
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Vonovia Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
