Vonovia Aktie
Marktkap. 21,31 Mrd. EURDiv. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 41,00 auf 39,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator arbeitete am Freitag etwas höhere Zinskosten in sein Bewertungsmodell für den Wohnimmobilienkonzern ein. Die Papiere bleiben aber auf der Favoritenliste von Goldman./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Buy
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
39,30 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
25,15 €
|Abst. Kursziel*:
56,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
56,14%
|
Analyst Name:
Jonathan Kownator
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,58 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vonovia SE
|07.11.25
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Vonovia Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Vonovia Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Vonovia Buy
|UBS AG
|05.11.25
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Vonovia Buy
|Warburg Research
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|06.11.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.24
|Vonovia Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Vonovia Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG