Vonovia Aktie

25,17 EUR -0,02 EUR -0,08 %
STU
Marktkap. 21,31 Mrd. EUR

Div. Rendite 4,16%
WKN A1ML7J

ISIN DE000A1ML7J1

Symbol VNNVF

Goldman Sachs Group Inc.

Vonovia SE Buy

13:26 Uhr
Vonovia SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
25,17 EUR -0,02 EUR -0,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 41,00 auf 39,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator arbeitete am Freitag etwas höhere Zinskosten in sein Bewertungsmodell für den Wohnimmobilienkonzern ein. Die Papiere bleiben aber auf der Favoritenliste von Goldman./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 17:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Buy

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
39,30 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
25,15 €		 Abst. Kursziel*:
56,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
56,14%
Analyst Name:
Jonathan Kownator 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,58 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

